Đường đường là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp như Lưu Diệc Phi mà lại có nguy cơ bị 'tiểu tam' cướp người yêu?

Sao quốc tế 07/01/2023 23:55

Lưu Diệc Phi bất ngờ bị tiêu tam phá đám trong chuyện tình cảm nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.

Sau Thần Điêu Đại Hiệp và Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi lần đầu thử sức với một bộ phim hiện đại - Đi Đến Nơi Có Gió, đóng cùng Lý Hiện. Bên cạnh dàn cast chính, phim còn có sự xuất hiện của các diễn viên phụ tiềm năng, trong đó có “công chúa Huawei” Diêu An Na. Trong phim, nhân vật của cô phát cuồng Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - người thương của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi).

Đường đường là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp như Lưu Diệc Phi mà lại có nguy cơ bị 'tiểu tam' cướp người yêu? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi và Lý Hiện - Ảnh: Internet

Sau vài tập đầu tiên phát sóng bộ phim mới đầu năm của Lưu Diệc Phi đang nhận về nhiều lời khen ngợi đáng kể, trong đó đa phần netizen đều cảm thấy vui mừng cho sự lên trình diễn xuất của cô nàng. Ngoài ra câu chuyện trong phim cũng vô cùng tốt giúp khán giả có một trải nghiệm ưng ý, tuy nhiên điều khiến họ chú ý nhất chính là câu chuyện tay ba giữa đôi chính và ''tiểu tam'' Diêu An Na. 

Đường đường là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp như Lưu Diệc Phi mà lại có nguy cơ bị 'tiểu tam' cướp người yêu? - Ảnh 2
Diêu An Na - Ảnh: Internet

Góp mặt trong Đi Đến Nơi Có Gió, Diêu An Na vào vai Tiểu Cầm, cô gái cuồng Tạ Chi Dao. Dù theo vai vế là chú - cháu, nhưng cô vẫn gọi Chi Dao là anh, kèm theo nhiều tình huống “dở khóc dở cười” nảy sinh trong phim. 

Khác với những vai diễn trong quá khứ, sự xuất hiện của Diêu An Na lần này nhận được nhiều lời khen “có cánh” của cư dân mạng. Cô nàng được khen ngợi đã có sự tiến bộ trong diễn xuất, không còn đơ cứng như thời điểm trước đây. 

Đường đường là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp như Lưu Diệc Phi mà lại có nguy cơ bị 'tiểu tam' cướp người yêu? - Ảnh 3
 

Bên cạnh những lời khen cho diễn xuất của Diêu An Na, khán giả cũng đùa rằng nhân vật của cô trong phim được ví như “tiểu tam” trong chuyện tình của Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu. Chỉ có điều “tiểu tam” này diễn xuất khá đáng yêu, không làm ảnh hưởng mấy đến mối quan hệ của cặp đôi chính nên mới được thương nhiều hơn ghét.

Bộ phim khai thác đề tài chữa lành, khởi nghiệp xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp, khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương cũng như câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao.

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