Bất ngờ đăng ảnh selfie xinh đẹp trẻ trung như gái tuổi teen, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị netizen mỉa mai chỉ vì điều này?

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trên hình bị netizen mỉa mai vì quá khác ngoài đời thực.

Từng là mỹ nhân được người hâm mộ khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp và trắng trẻo trong mọi bộ phim của mình. Thế nhưng kể từ khi bước sang độ tuổi 30, vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh luôn là đề tài gây bàn tán xôn xao của netizen. Cụ thể, mới đây nhất trong bức hình selfie của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mang ra mỉa mai vì quá khác so với nhan sắc trên phim của cô nàng. Trong bức ảnh, dù được chụp góc cận mặt nhưng làn da của cô nàng không hề có dấu hiệu nhăn đi do ảnh hưởng của tuổi tác mà ngược lại vô càng căng bóng và trẻ trung.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Bên dưới bình luận, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh thì cũng có không ít ý kiến cho rằng bức hình đã được nữ diễn viên đã photoshop quá khác so với hình ảnh trên phim. Khi tham gia bộ phim Gió Thổi Bán Hạ, nhiều phân cảnh cho thấy dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên như nếp nhăn quanh khóe mắt, làn da không căng bóng,... Tuy nhiên, các fan của nữ hoàng rating ngay lập tức đưa ra luận điểm để bảo vệ thần tượng như việc cô phải tăng cân để phù hợp với hình tượng nhân vật.

Nhan sắc bị chê bai của Triệu Lệ Dĩnh trong phim - Ảnh: Internet Ngoài ra ở độ tuổi 35, việc không còn cảm giác thiếu nữ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên nữ diễn viên có vóc dáng và gương mặt nhỏ nhắn nên nhìn vẫn khá trẻ trung so với người bình thường. Sự nghiệp hiện tại của mỹ nhân họ Triệu vẫn đang vô cùng thành công hậu chuyện hôn nhân tan vỡ, trong năm 2023 người hâm mộ kỳ vọng cô nàng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và cho ra mắt những sản phẩm chất lượng mới.

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