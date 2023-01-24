Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Sao quốc tế 24/01/2023 18:45

Để có thể cho ra những sản phẩm tốt nhất, các sao Hoa ngữ thường sử dụng một số chiêu trò khiến người xem phải tỏ ra phì cười khi phát hiện.

Việc sử dụng các đạo cụ, phụ kiện hay những bộ lọc và công nghệ chỉnh sửa là chuyện khá thường thấy trong các bộ phim Hoa Ngữ. Tuy nhiên, việc sử dụng quá lộ liễu khiến cho người xem khi phát hiện có cảm giác trái chiều người thì tỏ ra phì cười còn số khác thì lại cho rằng các diễn viên đang quá tệ cho việc đầu tư vào dự án. Dưới đây là một số ví dụ điển hình.

Cơ bắp giả

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Cơ bắp siêu "giả trân" trong Ngự Giao Ký của Nhậm Gia Luân chắc chắn vẫn là hình ảnh ngán ngẩm nhất mỗi khi người hâm mộ nhớ về mỹ nam này, sở hữu nhan sắc điển trai thế nhưng anh chàng lại có một body tương đối ''mỏng cơm''. 

Món phụ kiện "phản chủ" đã khiến Nhậm Gia Luân trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng trong suốt một thời gian dài. Không ít người mỉa mai phải chăng anh chàng "tiết kiệm" quá mức nên mới lựa chọn một cơ bắp nhìn giả đến vậy. Từ màu da, kích cỡ,... khán giả hoàn toàn không tìm ra được điểm tương xứng với "người cá Trường Ý" khi kết hợp với nhau.

Ăn giả

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Màn ăn đùi gà rán không thể nào giả hơn của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương cũng là ví dụ điển hình của những chiêu trò qua mắt khán giả. 

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cũng giống như Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng khiến người xem ngán ngẩm với phân đoạn ăn bánh bao. Tuy nhiên, việc ăn giả của cả 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz đều đã không thể qua mắt được người xem thậm chí họ còn bị netizen chế giễu một thời gian vì hành động qua mắt trên. 

Nước mắt giả

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ - Ảnh 4
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Trong hậu trường của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, nữ diễn viên trẻ Viên Băng Nghiên từng bị "tóm sống" sử dụng thuốc nhỏ mắt trong hầu hết các phân cảnh khóc. Tuy nhiên, không giống như các nữ diễn viên trên mỹ nhân họ Viên được khá nhiều người  thông cảm bởi phân đoạn cảm xúc cao luôn là những cảnh quay khó nhất nên việc sử dụng đạo cụ là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. 

Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Viên Băng Nghiên sao Châu Á sao Hoa ngữ

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