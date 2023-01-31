Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này?

Sao quốc tế 31/01/2023 16:45

Dân tình xứ Trung phát sốt trước thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò với nhau.

Năm 2022 đánh dấu màn hợp tác thành công của Dương TửTiêu Chiến trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Là hai đỉnh lưu lượng tuyến đầu của Cbiz, cộng thêm có cả nhan sắc và cực kỳ đẹp đôi trên màn ảnh thế nên không khó đoán khi cả 2 nhanh chóng được đẩy thuyền đến với nhau. 

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này? - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Dương Tử - Ảnh: Internet

Sau khi phim kết thúc, fancouple đã liên tục đẩy thuyền và mong ngóng Tiêu Chiến – Dương Tử hẹn hò nhưng bất thành. Thậm chí, cặp đôi còn có những động thái khiến cho ''con thuyền'' này của fan có phần đôi chút lung lay dữ dội.

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này? - Ảnh 2
Cặp đôi liên tục bị đẩy thuyền đến vơi nhau - Ảnh: Internet

Dẫu vậy thì sau khoảng thời gian kiên trì, fan couple của cả 2 đã có được tin vui. Theo đó mới đây, cả Dương Tử và Tiêu Chiến đều đã đăng tải bộ ảnh mới chúc mừng năm mới. Trong loạt ảnh này, chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh diện một chiếc áo len cổ cao khoe trọn vẻ điển trai và tay cầm một chú thỏ thêu màu đỏ - linh vật năm 2023 ở Trung Quốc.

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này? - Ảnh 3

Điều trùng hợp là Dương Tử cũng có một bộ ảnh chúc mừng năm mới với phong cách tương tự. Nàng tiểu hoa cũng diện đồ đông và chụp ảnh cùng chú thỏ trắng nhỏ. Ngay lập tức cặp đôi bị cho rằng là đã đi chụp hình chung chỗ với nhau. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Việc các ngôi sao chụp ảnh cùng thỏ nhân dịp đầu năm mới cũng chẳng phải chuyện mới lạ. Dù vậy, fan của cặp đôi Tiêu Chiến – Dương Tử vẫn không ngừng hi vọng.

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