Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu

Sao quốc tế 31/01/2023 17:36

Dương Tử Quỳnh xuất sắc được đề cử tại một hạng mục tại lễ trao giải Oscar.

Sau thời gian dài trông ngóng, danh sách đề cử tại Oscar 2023 đã chính thức được công bố. Trong đó, Dương Tử Quỳnh xuất sắc ghi tên vào hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bà cũng là người phụ nữ châu Á đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này, trong vòng 87 năm qua. Thậm chí, đây là năm có khả năng nữ diễn viên gốc Trung này sẽ tạo nên được kỳ tích mà chưa ai từng làm được. 

Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu - Ảnh 1
Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet

Công chiếu năm 2023, Everything Everywhere All At Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụvượt mốc doanh thu 104 triệu USD doanh thu toàn cầu. Phim gây sốt trên toàn thế giới và châu Á sau khi ra mắt. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Evelyn Quan Wang - người phụ nữ trung niên bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu bí ẩn, nơi cô phải tự mình vươn lên để giải cứu thế giới. Hành trình đó giúp cô có cơ hội khám phá nhiều vũ trụ khác nhau trên hành tinh, một bản thể mới của chính cô cũng được phát hiện.

Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu - Ảnh 2
Nữ diễn viên xứ Trung có màn thể hiện cực tốt trong phim mới - Ảnh: Internet 

Với diễn xuất ấn tượng và gây được thiện cảm trong mắt những người xem, người phê bình, Dương Tử Quỳnh đã nhận không ít lời khen nhờ tác phẩm này. 

Việc Dương Tử Quỳnh ghi tên vào danh sách đề cử Oscar 2023 được đánh giá là xứng đáng cho sự nỗ lực của cô cũng như tính hấp dẫn mà phim mang lại. Xuyên suốt sự nghiệp vĩ đại của mình, cô luôn muốn chứng tỏ bản thân qua từng dự án và giờ đây thành quả đang ở rất gần nên hầu như fan hâm mộ xứ Trung nói riêng lẫn Châu Á nói chung đang chờ đợi giây phút nữ diễn viên cầm trên tay bước tượng vàng oscar. 

Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu - Ảnh 3 

Tại Oscar 2023, đứa con tinh thần của Dương Tử Quỳnh mang về 11 đề cử, trong đó có nhiều hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất,...

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