Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu

Sau thời gian dài trông ngóng, danh sách đề cử tại Oscar 2023 đã chính thức được công bố. Trong đó, Dương Tử Quỳnh xuất sắc ghi tên vào hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bà cũng là người phụ nữ châu Á đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này, trong vòng 87 năm qua. Thậm chí, đây là năm có khả năng nữ diễn viên gốc Trung này sẽ tạo nên được kỳ tích mà chưa ai từng làm được.

Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet

Công chiếu năm 2023, Everything Everywhere All At Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) vượt mốc doanh thu 104 triệu USD doanh thu toàn cầu. Phim gây sốt trên toàn thế giới và châu Á sau khi ra mắt. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Evelyn Quan Wang - người phụ nữ trung niên bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu bí ẩn, nơi cô phải tự mình vươn lên để giải cứu thế giới. Hành trình đó giúp cô có cơ hội khám phá nhiều vũ trụ khác nhau trên hành tinh, một bản thể mới của chính cô cũng được phát hiện.