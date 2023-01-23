Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân

Sao quốc tế 23/01/2023 19:20

Nhậm Gia Luân, Trần Phi Vũ và những lần 'tia cam' trên phim trường khiến fan phì cười không ngớt.

Việc các đoàn làm phim bị paparazzi chụp lén những cảnh hậu trường rồi tung lên mạng xã hội không còn xa lạ, mới mẻ gì cho cam. Thậm chí dù bị đoàn làm phim nhắc nhở nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. 

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Rất nhiều lần netizen bắt gặp tình huống "dở khóc dở cười", đó là các video quay được cảnh diễn viên giây trước vẫn còn đang chuyên tâm làm việc, giây sau đã tia thấy camera quay lén. Khác với nhiều người tỏ ra làm ngơ trước vấn đề này thì một số diễn viên đã có những hành động dằn mặt dở khóc dở cười. 

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân - Ảnh 2
Thành Nghị - Ảnh: Internet

"Chiến thần" kinh điển nhất trong làng "tia cam" chắc chắn phải kể tới Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc. Người hâm mộ hay nói đùa với nhau rằng, phải chăng cặp đôi Châu Sinh Như Cố có "hỏa nhãn kim tinh" nên mới phát hiện ra cẩu tử chính xác như vậy, dù đứng ở khoảng cách xa. 

Trái với Nhậm Gia Luân, Thành Nghị khi phát hiện ra bản thân bị quay lén thì thái độ khá hài hước, biểu cảm của nam diễn viên đặc biệt sống động, từ giật mình cho đến đáng yêu khiến fan vô cùng thích thú. 

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân - Ảnh 3
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Kể cả ngôi sao mới nổi Trần Phi Vũ cũng là một thành viên "nòng cốt" trong làng tia cam. Tuy nhiên, phần lớn ngôi sao họ Trần đều chỉ lẳng lặng nhìn vào camera và không có động thái gì hơn. 

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Thành Nghị Trần Phi Vũ sao Châu Á sao Hoa ngữ

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