Rộ tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức công khai hẹn hò, netizen vui sướng đến phát điên

Thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi hẹn hò khiến fan cực kỳ vui mừng.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không có dàn diễn viên lưu lượng đình đám, bộ phim còn có nội dung lôi cuốn khiến cho người xem khó lòng có thể rời mắt khỏi màn hình. Tuy nhiên, đặc biệt nhất vẫn phải là sự kết hợp quá thành công của cặp đôi chính. Không để fan đợi lâu, mới đây trên mạng xuất hiện tin tức cho biết Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sắp tái hợp nhau. Cụ thể, theo tin tức được đưa ra, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sẽ tổ chức tiệc mừng công.

Với tư cách là nam nữ chính của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, chắc chắn Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ tham gia tiệc mừng công. Cũng chính vì vậy đây là cơ hội để cho các fan thêm một lần nữa được nhìn thấy cả 2 sánh đôi với nhau. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Vào vai chính trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của người xem với diễn xuất tốt, chemistry tràn màn hình. Thậm chí cả 2 còn là cặp đôi được đẩy thuyền với nhau nhiều nhất 2022, dù chưa thể nên duyên ngoài đời thật sự nhưng lượng người yêu thích 2 con người này vẫn đang rất cao.

Cặp đôi sắp tại ngộ khiến fan vui mừng - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là câu chuyện tình cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt của hai người trẻ cùng học ngành công nghệ thông tin của trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân – vốn là thủ khoa kỳ thi đại học năm ấy, ngay từ giây đầu xuất hiện cậu đã nổi bật với mái tóc vàng chóe và sự ngông cuồng đầy trong ánh mắt. Điều đó đã chiến “trò ngoan” Chu Vận không mấy thiện cảm. Trải qua những ngày tháng đấu khẩu, đấu trí, trêu chọc nhau, cả hai dần dần nhận ra góc khuất của đối phương, dần dần trở nên yêu thích nhau. Họ yêu nhau mặc cho sự ngăn cấm của cha mẹ Chu Vận,.

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