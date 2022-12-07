Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bị netizen soi ra bằng chứng đi ăn cùng nhau: Liệu thuyền đã cập bến?

Thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đi ăn cùng nhau không khỏi khiến netizen cảm thấy thích thú.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là phim ngôn tình Hoa ngữ được yêu thích nhất thời gian gần đây. Phim đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, không chỉ vậy đây còn là bộ phim giúp cả 2 được bước ra ánh sáng như là một trong những ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi được kỳ vọng nhất tại Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Giữa lúc Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi vướng nghi vấn “phim giả tình thật” qua những hành động đầy tình ý ở hậu trường phim, khán giả đã lan truyền khoảnh khắc cặp đôi đi ăn cùng nhau.

Nhờ hiệu ứng phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mang lại, cặp đôi chính của phim đã được cư dân mạng nhiệt tình “đẩy thuyền”. Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất netizen còn bắt gặp cảnh cặp đôi đi ăn mỳ chung tại phim trường.

Cặp đôi đang được cư dân mạng xứ Trung tích cực đẩy thuyền đến với nhau - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ăn mặc y hệt Lý Tuân - Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Cả hai cùng nhau ăn mì, Trần Phi Vũ còn nhẹ nhàng đòi ăn cùng bát mì với Trương Tịnh Nghi.

Bức ảnh trên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng ngay sau khi lan truyền. Trong đó, một số khán giả không giấu được sự hạnh phúc và cho rằng thành quả “chèo thuyền” của mình cuối cùng cũng đã có tiến triển đáng kể. Dù biết đây chỉ là “một cú lừa” nhưng cư dân mạng vẫn dành lời khen ngợi cho diễn xuất tài tình và độ đẹp đôi của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi khi chung khung hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-phi-vu-va-truong-tinh-nghi-bi-netizen-soi-ra-bang-chung-i-an-cung-nhau-lieu-thuyen-a-cap-ben-532712.html