Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào

Trần Phi Vũ đang ngày một trở thành một trong những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Trần Phi Vũ trong vài tháng trở lại đây đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai của mình mà còn nằm ở khả năng diễn xuất trên phim. Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trước đó nam diễn viên trẻ vẫn không ghi được dấu ấn nổi bật, các vai diễn của Trần Phi Vũ đều mờ nhạt. Phải đến “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em”, tên tuổi của anh chàng mới được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ có vậy diễn xuất trong phim của mỹ nam này được netizen đánh giá khá tốt và có tiềm năng để phát triển cao hơn nữa.

Chiều cao cực khủng của Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet Trong phim, một trong những đặc điểm nổi bất dễ nhận thấy nhất ở Trần Phi Vũ chính là chiều cao cực khủng với mình khi cao tới 1m88. Với việc sở hữu thêm gương mặt điển trai, tất cả tạo thành một trong những mỹ nam được rất nhiều fan girl tại Cbiz yêu thích ở thời điểm hiện tại. Với ngoại hình này, Trần Phi Vũ luôn nổi bật trong các khung hình và thường “dìm” đồng nghiệp khi đứng cùng nam diễn viên. Có thể thấy được sự chênh lệch chiều cao đáng kể khi Trần Phi Vũ đứng cạnh La Vân Hi với chiều cao công bố là 1,77m. Tựu chung lại, Trần Phi Vũ được netizen kỳ vọng có thể mang tới luồn gió mới trong ngành phim ảnh Cbiz.

Mỹ nam họ Trần sở hữu vóc dáng khiến nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em” là bộ phim ngôn tình kể về câu chuyện tình yêu của thiên tài lập trình Lý Tuân và cô bạn học Chu Vận. Ban đầu, 2 người như kẻ thù không đội trời chung nhưng càng tiếp xúc thì họ lại càng bị đối phương thu hút. Cuối cùng, Chu Vận tỏ rõ lòng mình, Lý Tuân cũng bất chấp những khác biệt về gia đình để nắm tay người mình yêu. Giữa lúc mối quan hệ của Lý Tuân, Chu Vận đang nồng nàn thì anh bất ngờ phạm tội phải vào tù.

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