Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào

Sao quốc tế 18/11/2022 16:31

Trần Phi Vũ đang ngày một trở thành một trong những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Trần Phi Vũ trong vài tháng trở lại đây đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai của mình mà còn nằm ở khả năng diễn xuất trên phim. 

Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào - Ảnh 1
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, trước đó nam diễn viên trẻ vẫn không ghi được dấu ấn nổi bật, các vai diễn của Trần Phi Vũ đều mờ nhạt. Phải đến “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em”,  tên tuổi của anh chàng mới được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ có vậy diễn xuất trong phim của mỹ nam này được netizen đánh giá khá tốt và có tiềm năng để phát triển cao hơn nữa. 

Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào - Ảnh 2
Chiều cao cực khủng của Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet 

Trong phim, một trong những đặc điểm nổi bất dễ nhận thấy nhất ở Trần Phi Vũ chính là chiều cao cực khủng với mình khi cao tới 1m88. Với việc sở hữu thêm gương mặt điển trai, tất cả tạo thành một trong những mỹ nam được rất nhiều fan girl tại Cbiz yêu thích ở thời điểm hiện tại. 

Với ngoại hình này, Trần Phi Vũ luôn nổi bật trong các khung hình và thường “dìm” đồng nghiệp khi đứng cùng nam diễn viên. Có thể thấy được sự chênh lệch chiều cao đáng kể khi Trần Phi Vũ đứng cạnh La Vân Hi với chiều cao công bố là 1,77m. Tựu chung lại, Trần Phi Vũ được netizen kỳ vọng có thể mang tới luồn gió mới trong ngành phim ảnh Cbiz. 

Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào - Ảnh 3

Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào - Ảnh 4
 Mỹ nam họ Trần sở hữu vóc dáng khiến nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet

“Chiếu sáng anh, sưởi ấm em” là bộ phim ngôn tình kể về câu chuyện tình yêu của thiên tài lập trình Lý Tuân và cô bạn học Chu Vận. Ban đầu, 2 người như kẻ thù không đội trời chung nhưng càng tiếp xúc thì họ lại càng bị đối phương thu hút.

Cuối cùng, Chu Vận tỏ rõ lòng mình, Lý Tuân cũng bất chấp những khác biệt về gia đình để nắm tay người mình yêu. Giữa lúc mối quan hệ của Lý Tuân, Chu Vận đang nồng nàn thì anh bất ngờ phạm tội phải vào tù.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này

Phim của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đang ngày một có được thành công ngoài sự mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ chiều cao của Trần Phi Vũ sao Châu Á sao Hoa ngữ Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này

Thắp Sáng Tôi Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ gây sốt màn ảnh Cbiz với số điểm Douban cực cao

Thắp Sáng Tôi Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ gây sốt màn ảnh Cbiz với số điểm Douban cực cao

Diễn quá nhập tâm trong 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em', Trần Phi Vũ khiến bản thân bị thương

Diễn quá nhập tâm trong 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em', Trần Phi Vũ khiến bản thân bị thương

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng

Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 54 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI