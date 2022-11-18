Mới đây, ê-kíp của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã đăng tải video hậu trường của cảnh phim Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) đấm mù mắt Phương Chí Tĩnh trên sân khấu vì phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan đến Phương Chí Tĩnh. Cũng vì vậy mà Lý Tuân bị bắt và kết án 6 năm tù.

Trang Sohu đưa tin, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hiện là bộ phim được quan tâm bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Hiện phim đã đi được một nửa hành trình và đến giai đoạn cao trào.

Trong clip hậu trường trên, Trần Phi Vũ đã diễn cảnh quay này quá nhập tâm, khiến tay của mình va vào máy quay và chảy máu. Dẫu biết tay mình đã bị thương nhưng anh vẫn không dừng lại và chỉ đi băng bó khi cảnh quay hoàn tất.

Cảnh quay nhập tâm này của Trần Phi Vũ đã khiến anh chàng nhận về nhiều lời khen từ cả công chúng lẫn giới truyền thông Trung Hoa. Nhiều người bình luận rằng cảm xúc bùng nổ của nam diễn viên làm họ cảm thấy đồng cảm hơn nhiều với nhân vật Lý Tuân.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của tác giả Twentine. Phim kể về chuyện tình lãng mạn của lập trình viên thiên tài Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) và Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi đảm nhận). Khán giả sẽ cùng với hai nhân vật này "trưởng thành" khi chứng kiến hai người bên nhau từ thuở thanh xuân, còn ngồi trên giảng đường, đến khi lập nghiệp và đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

Phim hiện tại đã phát sóng tới tập 22 và tạm dừng trong vòng một tuần ngay sau tình tiết nhân vật Lý Tuân phải ngồi tù. Dẫu vậy, nhiệt lượng của tác phẩm này không hề giảm sút khi phần sau của phim sẽ liên tiếp là những đoạn cao trào với các tình tiết hấp dẫn hơn nhiều lần so với nửa đầu đã được lên sóng.