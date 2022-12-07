Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em bất ngờ bị kêu gọi tẩy chay: Phải chăng là do Trần Phi Vũ thất lễ với Tiêu Chiến?

Trần Phi Vũ và Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em bất ngờ gặp biến cố khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng.

Trần Phi Vũ xuất thân là con nhà nòi khi có bố là đại đạo diễn, mẹ cũng là diễn viên nổi tiếng. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh đã tham gia nhiều phim chế tác lớn, được đầu tư công phu nhưng kết quả không như mọi đợi khi anh mãi không phất lên như sự kỳ vọng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên thay đổi hoàn toàn kể từ thời điểm Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em được cho ra mắt, cái tên Trần Phi Vũ nhanh chóng vươn lên thành sao nam hot nhất nhì Cbiz.

Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em cũng có khởi đầu rất khả quan khi mở điểm douban 7.2 với nhiều đánh giá tích cực. Nhưng phim kết thúc chưa lâu, trên douban đã xuất hiện đánh giá 1 sao mà không nêu lý do cụ thể.

Trước khi phim gặp biến, Trần Phi Vũ từng tham gia một sự kiện với sự góp mặt của nhiều minh tinh. Hậu buổi lễ, fan của anh và fan Tiêu Chiến đã xảy ra bất hòa.

Tiêu Chiến và Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Người hâm mộ Tiêu Chiến trách Trần Phi Vũ là hậu bối nhưng không chào đàn anh và không tôn trọng tiền bối. Điều này ngay lập tức xảy ra tranh cãi giữa các fan với nhau khi có người cho rằng do Tiêu Chiến không chào trước nên chẳng việc gì Trần Phi Vũ phải chào lại cả.

Từ đây, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ đang làm cao với Tiêu Chiến. Dù sự kiện đã kết thúc nhưng fan hai bên vẫn đấu tố qua lại, ai cũng có lý lẽ riêng của mình.

Hiện tại giữa đôi bên vẫn đang tranh cãi quyết liệt về việc này và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-sang-anh-suoi-am-em-bat-ngo-bi-keu-goi-tay-chay-phai-chang-la-do-tran-phi-vu-that-le-voi-tieu-chien-532691.html