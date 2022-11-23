Nam thần hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại chính thức gọi tên Trần Phi Vũ

Sao quốc tế 23/11/2022 22:20

Sau thành công của Bật Lửa Và Váy Công Chúa, danh tiếng của Trần Phi Vũ đã trở nên vô cùng nổi tiếng tại quê nhà.

Bật Lửa Và Váy Công Chúa là bộ phim đang nhận về nhiều quan tâm bậc nhất hiện nay với người yêu điện ảnh Hoa ngữ. Chỉ sau vài ngày công chiếu, bộ phim đã đạt mức điểm Douban 7.5 và sở hữu lượng người xem khổng lồ tăng cao qua mỗi tập.

Nam thần hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại chính thức gọi tên Trần Phi Vũ - Ảnh 1
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Cùng với sự nổi tiếng của bộ phim, nam chính Trần Phi Vũ cũng là cái tên làm mưa làm gió trên mạng xã hội từ đầu tháng 11. Thậm chí, lượng fan truy cập tin tức về thông tin cá nhân anh chàng đã vượt qua hàng loạt cái tên sao nam đình đám như Dương Dương, Ngô Lỗi,....

Nam thần hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại chính thức gọi tên Trần Phi Vũ - Ảnh 2

Nam thần hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại chính thức gọi tên Trần Phi Vũ - Ảnh 3
 Nhan sắc đỉnh cao của Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Trên phim Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ vào vai thiên tài IT Lý Tuân, trùng hợp là ngoài đời, anh chàng này cũng sở hữu thành tích học tập nổi bật chẳng kém. Trần Phi Vũ đã thi đỗ vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Không chỉ có học vấn khủng, Trần Phi Vũ cũng có gia thế tốt chẳng kém cạnh ngôi sao Hoa ngữ nào, nhờ có học vấn tốt lẫn nhan sắc quá đỗi hoàn hảo không khó để phần nào giải thích cho lý do tại sao anh chàng đang là sao nam hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại. 

Nam thần hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại chính thức gọi tên Trần Phi Vũ - Ảnh 4
 

Dù có cả cha và mẹ đều là người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, thế nhưng Trần Phi Vũ phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình từ khi còn nhỏ. Đạo diễn Trần Khải Ca không ngần ngại đặt ra nhiều quy định khi dạy con như: Bắt con phải làm việc nhà, việc đầu tiên khi vào cửa là ôm bố mẹ.... Ông quan niệm dạy con nghiêm khắc, biết chịu trách nhiệm và có tinh thần phấn đấu.

Sau tất cả, Trần Phi Vũ hứa hẹn sẽ là sao nam được ngóng chờ nhất trong năm 2023 sắp tới đây, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng các ngôi sao Cbiz khác hãy lo sợ đi là vừa bởi Trần Phi Vũ sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào

Hé lộ 'tuyệt chiêu' giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật dù đứng cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào

Trần Phi Vũ đang ngày một trở thành một trong những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

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