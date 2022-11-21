Vu Chính bất ngờ lên tiếng nhận xét về Điền Hi Vi và Trần Phi Vũ, thừa nhận không dám mời nam chính Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hợp tác vì điều này

Màn nhận xét về Điền Hi Vi và Trần Phi Vũ của Vu Chính khiến netizen xứ Trung xảy ra tranh cãi lớn.

Nhắc tới những nhân vật ưa thị phi nhất làng giải trí Hoa ngữ, chắc chắn không thể bỏ qua “biên kịch vàng” Vu Chính. Mới đây, cái tên Vu Chính tiếp tục được netizen xứ Trung xướng tên thêm một lần nữa và không nằm ngoài dự đoán lại tiếp tục là một drama cho chính đạo diễn này lên kịch bản. Vu Chính - Ảnh: Internet Cụ thể, Vu Chính cho rằng Điền Hi Vi rất giống với Triệu Lộ Tư thuở mới vào nghề.

Điền Hi Vi - Ảnh: Internet Cả hai đều có gương mặt xinh xắn, nét đẹp trong sáng, mang cảm giác thiếu nữ căng tràn sức sống. Không những thế, hai nữ diễn viên đều có diễn xuất khá tự nhiên, không phải “bình hoa di động”. Ngoài ra anh còn đánh giá rất cao về sự tiến xa trong sự nghiệp của nữ diễn viên này nếu tiếp tục lựa chọn các kịch bản phù hợp với bản thân. Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bước ngoặt của câu chuyện chỉ thực sự xảy ra khi Vu Chính bất ngờ có nhận xét về Trần Phi Vũ, nói rằng quả thật cậu rất đẹp trai, diễn xuất không tồi. Tuy nhiên vị đạo diễn này bất ngờ mỉa mai cho rằng bản thân sợ không dám ngỏ lời mời hợp tác với nam diễn viên vì sợ bị từ chối. Câu nói này của Vu Chính vô tình khiến người khác hiểu lầm Trần Phi Vũ mắc bệnh ngôi sao, vừa hot đã chảnh chọe, làm giá.

Hiện tại, nhiều bình luận dưới bài đăng của Vu Chính đều cho rằng vị đạo diễn này nên dừng lại, tập trung vào việc làm phim thay vì đi kéo thêm anti-fan cho các minh tinh.

Giữa lúc Bạch Lộc vướng tin hẹn hò với bạn diễn, Vu Chính nhanh tay làm điều này để hưởng lợi Ngay khi Bạch Lộc vướng tin đồn hẹn hò với Trương Lăng Hách, Vu Chính đã tận dụng cơ hội để quảng bá phim mới.

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