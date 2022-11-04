Bạch Lộc từ 'gà cưng' hóa 'con ghẻ' của Vu Chính: antifan ngày càng đông cùng từ vị biên kịch này mà ra

Sao quốc tế 04/11/2022 14:54

Nhiều netizen cho rằng, hơn nửa số antifan của Bạch Lộc cũng là nhờ Vu Chính mà ra.

Bạch Lộc từng được mọi người biết đến với xuất thân ban đầu là "hot girl mạng", thế nhưng, từ ngày lọt vào mắt xanh của Vu Chính, sự nghiệp của Bạch Lộc ngày càng lên hương rõ rệt. Người đẹp được biên kịch "mát tay" này tích cực nâng đỡ và tham gia nhiều dự án phim. Qua các bộ phim như Học viện quân sự liệt hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương, Chiêu diêu... tên tuổi Bạch Lộc ngày đến gần hơn với khán giả. 

Bạch Lộc từ 'gà cưng' hóa 'con ghẻ' của Vu Chính: antifan ngày càng đông cùng từ vị biên kịch này mà ra - Ảnh 1

Thế nhưng, nhiều khán giả cũng không khỏi thắc mắc Bạch Lộc vốn được một tay Vu Chính lăng xê nhưng nhiều lần nữ diễn viên cũng rước thêm lượng lớn antifan cũng do vị biên kịch này làm ra. Mới đây, fan hâm mộ Bạch Lộc không khỏi bức xúc khi Vu Chính không ngần ngại nói xấu bạn diễn của nàng tiểu hoa. 

Cụ thể, trong dự án phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc đóng chính có sự tham gia của nam diễn viên Đặng Vi đang được khán giả quan tâm, trông chờ ngày được lên sóng thì Vu Chính bất ngờ công khai chê nam diễn viên có tính cách ngôi sao và không thể hầu hạ nổi. Không chỉ vậy, Vu Chính còn tiết lộ thêm, mình đã gặp Đặng Vi một lần nhưng thấy anh rất hay ra vẻ. Vì vậy, dù chỉ gọi đi thử vai, vị biên kịch cũng không muốn liên hệ tới nam diễn viên.

Bạch Lộc từ 'gà cưng' hóa 'con ghẻ' của Vu Chính: antifan ngày càng đông cùng từ vị biên kịch này mà ra - Ảnh 2
Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhân vật của Đặng Vi còn có tuyến tình cảm với nữ chính do Bạch Lộc thủ vai.

Ngay sau khi phát ngôn của Vu Chính được chia sẻ, cộng đồng fan của Đặng Vi đã vô cùng bức xúc vì vị biên kịch đã động chạm đến thần tượng của họ. Còn về phía người hâm mộ của Bạch Lộc cũng bày tỏ sự bất bình vì phát ngôn này sẽ khiến người đẹp khó xử khi đứng giữa các bên. 

Đây cũng không phải lần đầu Vu Chính có hành động "rước" antifan về cho Bạch Lộc như vậy. Trước đó, vị biên kịch này đã từng gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội khi chia sẻ cảm nghĩ về nam chính Trương Lăng Hách đóng cùng Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng. "Ngôi sao tương lai, nếu không sao có thể cho phép Bạch Lộc đóng cùng cậu ấy được", Vu Chính nói về Trương Lăng Hách.

Bạch Lộc từ 'gà cưng' hóa 'con ghẻ' của Vu Chính: antifan ngày càng đông cùng từ vị biên kịch này mà ra - Ảnh 3
Nam diễn viên Trương Lăng Hách

Hầu hết netizen bao gồm cả fan Bạch Lộc đều tỏ ra vô cùng không hài lòng vì câu trả lời kém duyên của Vu Chính, chẳng những không giúp gì cho gà nhà mà còn khiến Bạch Lộc bị nhiều người ghét hơn. 

Hay cách đây vài tháng trước, việc nghệ sĩ khai gian tuổi đã nhận về không ít chỉ trích và sự không đồng tình từ cư dân mạng thì Vu Chính lại đi ngược số đông, tích cực ủng hộ, thậm chí còn quay cả vdeo để giãi bày, chứng minh. 

Sau loạt hành động kéo thêm anti cho "gà nhà", nhiều cư dân mạng thẳng thắn cho biết tốt nhất Vu Chính hãy cứ tập trung vào chuyên môn của một biên kịch và bớt gây thị phi.

- "Nhiều khi tôi ngờ rằng Bạch Lộc là con ghẻ của Vu Chính đấy. Anti-fan của cô nhiều cũng do vị này góp công không ít".

- "Hình như Bạch Lộc là con ghẻ của Vu Chính đúng không. Ngoài miệng thì ông ấy khen nhưng toàn khen cho người ta chửi cô thôi".

- "Bạch Lộc chắc cũng khóc trong âm thầm nhỉ? Diễn phim của Vu Chính thì bị chê lên chê xuống nhưng đóng phim ngoài lại ổn áp. Mà Vu Chính thấy cô nổi một chút là lại lợi dụng danh tiếng cho mọi người chửi cô để có nhiệt".

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