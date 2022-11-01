Không hổ danh 'gà cưng', Bạch Lộc được Vu Chính ra mặt đáp trả anti-fan 'có mắt như mù', tâng bốc thành đẳng cấp mỹ nữ

Sao quốc tế 01/11/2022 17:30

Để bảo vệ 'gà cưng' Vu Chính không ngần ngại đáp trả netizen, thế nhưng, nhiều người cho rằng hành động này càng khiến Bạch Lộc có nhiều anti-fan hơn.

Bạch Lộc sinh năm 1994, vốn xuất thân là hot girl trên mạng xã hội sau đó lọt vào mắt của biên kịch Vu Chính năm 2016 và chuyển hướng diễn viên. Thời gian đầu khi mới vào nghề vì không được đào tạo bài bản về diễn xuất và mang mác hot girl mạng nên Bạch Lộc vốn không được công chúng coi trọng. Thế nhưng, Vu Chính vẫn hết lòng lăng xê Bạch Lộc, ông để "gà cưng" đóng vai trò chủ chốt trong nhiều tác phẩm.

Không hổ danh 'gà cưng', Bạch Lộc được Vu Chính ra mặt đáp trả anti-fan 'có mắt như mù', tâng bốc thành đẳng cấp mỹ nữ - Ảnh 1

Thậm chí, khi khi Bạch Lộc bị netizen chê cười nhan sắc tầm thường, Vu Chính cũng không ngần ngại đứng ra bảo vệ "gà nhà". Cụ thể, trong một lần, netizen đã bình luận dưới bài đăng của Vu Chính rằng: "Nghệ sĩ nữ công ty anh ký hợp đồng đều có nhan sắc trung bình, tại sao không ký với nghệ sĩ nào đó có nhan sắc đẹp hơn chút?". Ngay lập tức, "biên kịch vàng của làng phim Trung" đã đáp lại: "Bạn mù hay gì? Bạch Lộc, Trương Nam công ty chúng tôi ai không phải là đỉnh cấp mỹ nữ! Không nói với người thẩm mỹ có vấn đề, tạm biệt!". 

Không hổ danh 'gà cưng', Bạch Lộc được Vu Chính ra mặt đáp trả anti-fan 'có mắt như mù', tâng bốc thành đẳng cấp mỹ nữ - Ảnh 2

Phát ngôn "chửi thẳng mặt" này ngay lập tức gây ra một làn sóng tranh cãi cực lớn bao gồm cả fan Bạch Lộc. Netizen vô cùng không hài lòng với thái độ của Vu Chính khi bị cho là xúc phạm người khác và khiến Bạch Lộc nằm không cũng "dính đạn". Fan của nữ diên viên cũng vô cùng bức xúc vì Vu Chính chẳng những không giúp gì cho gà nhà mà còn khiến Bạch Lộc bị nhiều người ghét hơn.

Nhiều người cho rằng, dù được Vu Chính lăng xê và góp mặt trong nhiều tác phẩm nhưng tên tuổi của Bạch Lộc vẫn chưa thực sự bứt phá để vào hàng đỉnh lưu. Nhan sắc của Bạch Lộc dù xinh đẹp nhưng so với mặt bằng chung trong giới giải trí thì không quá nổi bật. Nàng tiểu hoa khi đứng một mình trông khá xinh đẹp, tuy nhiên mỗi khi đứng cạnh các mỹ nữ khác như Cúc Tịnh Y, Lưu Tá Ninh,... cô nàng lập tức "chìm nghỉm".

Không hổ danh 'gà cưng', Bạch Lộc được Vu Chính ra mặt đáp trả anti-fan 'có mắt như mù', tâng bốc thành đẳng cấp mỹ nữ - Ảnh 3

Không hổ danh 'gà cưng', Bạch Lộc được Vu Chính ra mặt đáp trả anti-fan 'có mắt như mù', tâng bốc thành đẳng cấp mỹ nữ - Ảnh 4

Dù vậy, Bạch Lộc vẫn được đánh giá là diễn viên tiềm năng, "chờ bạo" của làng giải trí Cbiz. Nhờ có Vu Chính hậu thuẫn, Bạch Lộc đã từng có cơ hội chinh phục khán giả thông qua Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, và đặc biệt là Châu Sinh Như Cố. Ngoài ra, với lợi thế về khả năng hát, vũ đạo, khán giả hy vọng Bạch Lộc có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.

Không hổ danh 'gà cưng', Bạch Lộc được Vu Chính ra mặt đáp trả anti-fan 'có mắt như mù', tâng bốc thành đẳng cấp mỹ nữ - Ảnh 5

Hiện tại, Bạch Lộc vẫn còn 2 dự án phim chờ lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng... được khán khả trông chờ sẽ là cú hit tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

"Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết

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