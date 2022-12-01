Hé lộ nguyên nhân chính khiến Trần Phi Vũ mãi đến tận bây giờ mới nổi tiếng, tất cả là do điều này

Sao quốc tế 01/12/2022 15:53

Trần Phi Vũ đang là sao nam Cbiz được netizen chú ý đến nhiều nhất ở thời điểm hiện tại.

Càng gần tới những tập phim cuối cùng, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới: Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) lại càng nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sao nam mới nổi Trần Phi Vũ

Hé lộ nguyên nhân chính khiến Trần Phi Vũ mãi đến tận bây giờ mới nổi tiếng, tất cả là do điều này - Ảnh 1
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Trong phim, Trần Phi Vũ đảm nhận vai diễn Lý Tuân - một anh chàng thông minh, tài giỏi, lại phải trải qua một quá khứ đau thương mất mẹ, mất chị, tuy "nhất kiến chung tình" với một mình Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) nhưng không chịu thổ lộ, lại cộng thêm "chiếc mỏ" đặc biệt "hỗn", khiến người xem vừa ghét vừa thương.

 

Chứng kiến màn thể hiện cực tốt của sao nam này trong phim, không ít netizen đã tự đặt cho mình câu hỏi tại sao đến tận thời điểm bây giờ họ mới được nghe đến cái trên Trần Phi Vũ, dù cho chàng trai này sở hữu đủ mọi phẩm chất để trở thành một sao nam nổi tiếng như từ diện mạo, cho đến học vấn đều ở mức hoàn hảo.

Nhiều người cho rằng đó có lẽ là do cái bóng quá lớn từ phía gia đình, đặc biệt là người cha của cậu nổi tiếng của cậu, đạo diễn Trần Khải Ca. Chính vì vậy, thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa chính là chìa khóa để giúp tên tuổi của Trần Phi Vũ thoát khỏi cái cái bóng của cha mình. 

Bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mang đến câu chuyện tình yêu lắm ngọt ngào nhưng cũng nhiều sóng gió của cặp đôi Lý Tuân - Chu Vận.

Trước khi lên sóng bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa đã được đổi tên thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em.

Hé lộ nguyên nhân chính khiến Trần Phi Vũ mãi đến tận bây giờ mới nổi tiếng, tất cả là do điều này - Ảnh 2
Trần Phi Vũ đang là sao nam hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Bộ phim khai thác đề tài thanh xuân trong thế giới của những thiên tài lập trình, phim chủ yếu xoay quanh Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Khi vừa bắt đầu cuộc sống đại học, Chu Vận đã bị anh chàng tóc vàng kiêu ngạo Lý Tuân thay đổi hoàn toàn thế giới của cô. Vốn cho rằng Lý Tuân là một học sinh kém cỏi hống hách, nhưng Chu Vận nào biết Lý Tuân chính là học sinh ưu tú được đặc cách tuyển vào và là một thiên tài lập trình rất hiếm có.

Tình cảm giữa họ ngày càng nồng nhiệt hơn, hành trình khởi nghiệp cũng sắp đến ngày đơm hoa kết trái. Nhưng nào ngờ Phương Chí Tịnh lại khiến cho chị của Lý Tuân gặp tai nạn xe. Trong lúc đau buồn, Lý Tuân đã động tay chân với Phương Chí Tịnh vì thế mà phải chịu án ngồi tù.

Sau khi ra tù, Lý Tuân rơi vào trạng thái suy sụp, không thấy ánh sáng cũng không còn tìm thấy phương hướng trong cuộc sống. Chu Vận từ đầu đến cuối chưa từng rời bỏ Lý Tuân, giúp đỡ anh nghịch chuyển tình thế, trên thương trường đánh bại hai đối thủ Phương Chí Tịnh và Cao Kiến Hồng, cũng lấy lại công ty vốn dĩ thuộc về Lý Tuân. Sau cùng, Chu Vận không tiếc hy sinh tất cả, giúp Lý Tuân vượt qua nỗi đau khổ do gia đình anh gây ra, học được cách mở rộng lòng mình, ôm lấy tình yêu thuộc về bản thân.

 

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Trần Phi Vũ đang ngày một trở thành một trong những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

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