Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em và Trần Phi Vũ bị Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc công khai 'chê'?

Sao quốc tế 29/11/2022 16:38

Động thái mới đây của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc được cho là đang "cà khịa" bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em và nam chính Trần Phi Vũ.

Mới đây, trang mạng chính thức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công bố danh sách những bộ phim "bạo hồng" và "tiểu bạo"trong năm vừa qua. Theo đó, danh sách gồm có Khai Đoan, Nhân Thế Gian, Mộng Hoa Lục là bạo hồng và Tinh Hán Xán Lạn, Cảnh Sát Vinh Dự, Thương Lan Quyết, Lạp Tội Đồ Giám và tiểu bạo.

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Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em không xuất hiện trong danh sách của CCTV - Ảnh: Internet

Điều khiến công chúng khó hiểu là tác phẩm Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em không xuất hiện trong danh sách trên. Được biết, bộ phim này tuy chưa phát sóng hết tất cả các tập nhưng lại có nhiều thành tích đáng nể và liên tục xuất hiện trên bảng hot search. Lý giải cho việc này, chính CCTV đã để lại một bình luận dưới bài viết của mình.

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Cụ thể, CCTV cho rằng hiện tại thì giới phim ảnh tồn tại hiện tượng hot ảo, nhiều bộ phim chỉ dựa vào việc chiếm hot search để "ép khán giả xem phim". Nói trắng ra là "hữu danh vô thực".

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Không những vậy, CCTV còn nhắc đến một nam diễn viên hiện đang thủ vai chính trong phim thanh xuân không dùng tên mình mà lại dùng tên fan đặt để tự "cà khịa". Bộ phim này mới chỉ lên sóng 2 ngày đã có trên 800 hot search, tên phim thì dù xuất hiện nhiều lần vẫn không khiến khán giả đọc được một cách tử tế.

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Cư dân mạng xứ Trung cho rằng, bình luận trên của CCTV là để chỉ Trần Phi Vũ vì anh chàng thường xuất hiện trên hot search với biệt danh là Arthur. Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của anh sau khi đổi tên cũng bị khán giả chê bai vì tên mới nghe không hay bằng cái tên cũ là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

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