Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng

Sao quốc tế 27/11/2022 19:22

Không ít các nam thần Hoa ngữ khiến người hâm mộ "đốn tim" với nhan sắc cực phẩm với mái tóc vàng chói sáng.

Trần Phi Vũ

Ngay từ những ngày đầu khi tạo hình nhân vật Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được hé lộ đã lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Với mái tóc vàng cực kỳ nổi bật và cuốn hút của anh chàng, nhiều người không khỏi bất ngờ khi anh chàng thư sinh vốn nổi tiếng với tạo hình tóc đen và tính cách hiền lành, thì nay lại trông khá nổi loạn, cứ như một idol Kpop.

Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng - Ảnh 1

Nhuộm màu vàng chói cực kì kén người, nếu không đủ trắng và đẹp rất dễ lộ ra những khuyết điểm của gương mặt, vẻ ngoài cũng kém lung linh hơn so với tóc đen. Thế nhưng Trần Phi Vũ là trường hợp đặc biệt, không những không bị xấu đi mà nhan sắc còn thăng hạng vùn vụt, bùng nổ sự đẹp trai với mái tóc vàng.

Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng - Ảnh 2

Thái Từ Khôn

Sở hữu gương mặt đẹp như bước ra từ truyện tranh, Thái Từ Khôn đẹp cực đỉnh khi để các kiểu tóc sáng màu. Với mái tóc vàng vừa tôn da vừa tôn thêm nhan sắc nên khi diện màu tóc này, Thái Từ Khôn như "hổ mọc thêm cánh", thậm chí màu tóc vàng của nam ca sĩ còn "leo lên hotsearch" nhiều ngày vì nhận quá nhiều sự quan tâm.

 Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng - Ảnh 3

Một trong những bức ảnh đẹp xuất thần của Thái Từ Khôn, khiến fangirl "xỉu lên xỉu xuống". Sống mũi cao thẳng tắp, nét ngài anh tuấn, vẻ đẹp pha trộn giữa tổng tài bá đạo và hoàng tử trong chuyện cổ tích làm chị em mê mệt. Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi cộng thêm mái tóc màu vàng sáng thật đúng là "hết nước chấm".

Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng - Ảnh 4

Lộc Hàm

Nếu mái tóc vàng của Thái Từ Khôn nổi bật trên sân khấu, của Trần Phi Vũ gây bão màn ảnh nhỏ Lộc Hàm cũng chẳng kém cạnh. Tạo hình tóc vàng đầy lãng tử của Lộc Hàm đã in sâu trong tâm trí của khán giả rồi. Từ trên tạp chí đến tham gia sự kiện hay lên sân khấu, Lộc Hàm đều như chàng hoàng tử khi diện mái tóc đẹp đẽ này, làm bao fan girl phải mê mẩn.

Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng - Ảnh 5

Nam ca sĩ được nhận xét là có visual không hề thay đổi sau nhiều năm debut, thậm chí còn ngày càng thăng hạng dù đã 32 tuổi. Lộc Hàm vừa trở lại với sự nghiệp ca hát khi cho ra mắt bài hát mới đồng thời tổ chức liveshow thu hút lượng lớn người hâm mộ. 

 Trần Phi Vũ và loạt sao nam Cbiz 'cực cháy', độ đẹp trai nhân ba với mái tóc vàng - Ảnh 6

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Trần Phi Vũ từng tham gia đóng chính trong 2 tác phẩm "thanh xuân vườn trường" trước khi tạo nên sự bùng nổ của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đóng cùng Trương Tịnh Nghi.

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