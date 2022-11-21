Lộc Hàm trở thành bình luận viên World Cup 2022

Sao quốc tế 21/11/2022 14:10

Nam ca sĩ/diễn viên Lộc Hàm đã trở thành một trong 6 gương mặt trong dàn bình luận viên cho World Cup 2022 trên nền tảng Douyin.

Theo truyền thông Trung Hoa, nền tảng Douyin (TikTok bản Trung) đã chi ra 1 tỷ NDT (hơn 3.400 tỷ đồng) để mua bản quyền phát sóng World Cup 2022. Bên cạnh đó, đội hình bình luận viên màu này cũng được công bố gồm 5 bình luận viên nổi tiếng và nam ca sĩ/diễn viên Lộc Hàm. Ngay tối nay, nam nghệ sĩ sẽ tham gia bình luận cho trận đấu Anh và Iran.

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Lộc Hàm có kỹ năng đá bóng giỏi và cực kỳ yêu thích bộ môn này - Ảnh: Internet

Việc Lộc Hàm trở thành bình luận viên của World Cup 2022 nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Được biết, Lộc Hàm có kỹ năng đá bóng giỏi và cực kỳ yêu thích bộ môn này, nam nghệ sĩ đã quyên tặng tổng 12 sân bóng. Trước đó, anh cũng từng bình luận cho World Cup 2022, Premier League 2019 và Euro 2021.

Lộc Hàm trở thành bình luận viên World Cup 2022 - Ảnh 2

Về khả năng đá bóng, cầu thủ Phạm Chí Nghị - người được xem là huyền thoại của bóng đá Trung Quốc - từng nhận xét Lộc Hàm là người đá bóng nghiệp dư giỏi nhất ông từng gặp. Huấn luyện viên nổi tiếng người Serbia, ông Bora Milutinovic cũng từng khen rằng Lộc Hàm là người chơi hay nhất Trung Quốc trong trận đá giao hữu của đội Manchester United và đội Trung Quốc vào năm 2018.

Lộc Hàm trở thành bình luận viên World Cup 2022 - Ảnh 3

Nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận tích cực về thông tin Lộc Hàm sẽ trở thành một bình luận viên cho World Cup 2022. Trích một số bình luận: "Lộc Hàm là cầu thủ đá bóng giỏi nhất showbiz đấy", "Lộc Hàm đá giỏi hơn 90% người dân Trung Quốc",...

Cách đây không lâu, có thông tin Lộc Hàm đã đăng ký hôn với Quan Hiểu Đồng và tiến hành tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2023 sắp tới. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho rằng gia đình của Quan Hiểu Đồng đã nhận được 100 triệu NDT (hơn 340 tỷ đồng) tiền sính lễ.

Lộc Hàm trở thành bình luận viên World Cup 2022 - Ảnh 4
Cách đây không lâu, có thông tin Lộc Hàm đã đăng ký hôn với Quan Hiểu Đồng và tiến hành tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2023 sắp tới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Quan Thiếu Tăng - bố ruột của Quan Hiểu Đồng đã lên tiếng về tin đồn kết hôn của con gái. Theo đó, ông khẳng định đây là tin giả và cho biết nếu thật sự một ngày nữ diễn viên kết hôn thì gia đình ông sẽ tự mình thông báo đến công chúng.

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