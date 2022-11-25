Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã

Sao quốc tế 25/11/2022 07:54

Bộ phim Đếm Ngược Nói Yêu Em với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Châu Dã đã chính thức ấn định ngày lên sóng.

Mới đây, dự án phim điện ảnh Đếm Ngược Nói Yêu Em do Trần Phi VũChâu Dã đã chính thức công bố ngày ra mắt. Theo thông tin chia sẻ, bộ phim sẽ được công chiếu từ ngày 31/12 sắp tới tại các rạp phim. 

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 1

Đếm Ngược Nói Yêu Em là tác phẩm điện ảnh được remake từ bộ phim Nhật Bản My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016. Nội dung gốc được nhận xét là mới lạ kể về câu chuyện của hai người ở thế giới song song tách biệt. Cứ 5 năm một lần họ lại gặp được nhau. Tuy vậy, dòng thời gian thay đổi, ngày đầu tiên của người này lại là ngày cuối của người kia.

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 2

Bộ phim được đạo diễn bởi Lý Hiếu Khiêm, anh từng có kinh nghiệm sản xuất phim ngôn tình chuyển thể và sở hữu hai tác phẩm nổi tiếng là More than blue (2019) và One week friends (2022). Được biết, nhiều tình tiết đã được thay đổi để phù hợp với yêu cầu kiểm duyệt và thị hiếu khán giả Trung Quốc.  

Theo Douban, Đếm Ngược Nói Yêu Em sẽ kể về mối tình của cặp đôi thanh mai trúc mã Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ đóng) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã thủ vai). Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là 'bảo pháp' duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình.

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 3

Trước đó, trong những hình ảnh hậu trường cùng poster được công bố, Trần Phi Vũ và Châu Dã nhận được nhiều lời khen từ fan nguyên tác bởi độ đẹp đôi của cả hai. Sự chênh lệch chiều cao rất chuẩn (1m88+ với 1m65) và ngoại hình tương xứng khiến cặp đôi không khó để tạo ra những phân cảnh ngọt ngào.

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 4

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 5

Hình ảnh cặp đôi yêu nhau nhẹ nhàng, bình yên nhưng vẫn có những điều lãng mạn khiến chúng ta đắm chìm. Những cử chỉ đầy ngọt ngào, ấm áp dành cho nhau khiến người xem không khỏi "quắn quéo". Đó đơn giản chỉ là những ánh mắt trao nhau, những cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ hiểu tình cảm của đối phương.

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 6

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 7

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 8

Trần Phi Vũ là Châu Dã đều là hai diễn viên thế hệ 10X đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Hai cái tên này gây ấn tượng với khán giả ở ngoại hình mang khí chất minh tinh và khả năng diễn xuất khá ổn định.

Mối tình với Trương Tịnh Nghi còn chưa dứt, Trần Phi Vũ đã chính thức đặt ngày 'hẹn hò' với 'chị em sinh đôi' của 'công chúa' - Châu Dã - Ảnh 9

Đây là lần hợp tác đầu tiên của cặp chị em này nhưng người vẫn thấy được cảm giác couple tràn ngập màn ảnh. Sự kết hợp lần này được dự đoán sẽ có thêm một couple mới phá đảo màn ảnh xứ Trung trong thời gian sắp tới. Tác phẩm điện ảnh này dự đoán là có được những thành công trên thị trường phim cuối năm.

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Trang mạng xã hội xứ Trung vừa tung trailer dự án điện ảnh mới của Trần Phi Vũ. Được biết, Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

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