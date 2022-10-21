Drama cổ trang 'Hộ Tâm' của Châu Dã - Hầu Minh Hạo đóng chính chuẩn bị tới ngày ra mắt khán giả

Thông tin về ngày lên sóng phim cổ trang Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo khiến khán giả háo hức mong chờ.
- Giữa 'rừng dưa' nam chính 'Tình Yêu 199', nhà sản xuất phim có động thái ám chỉ tiểu sinh này sẽ 'kết đôi' cùng Dương Tử
- Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz
Cách đây ít giờ trước, mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền thông tin bộ phim cổ trang tiên hiệp Hộ Tâm có sự tham gia đóng chính của Hầu Minh Hạo và Châu Dã sắp được lên sóng. Cụ thể, bộ phim được tiết lộ sẽ lên sóng từ ngày 11/11 tới đây và được chiếu độc quyền trên nền tảng trực tuyến Youku.
Được biết Hộ Tâm là dự án đầu tư lớn của Youku nên từ khâu kịch bản, trang phục cho đến đạo cụ đều được đầu tư rất chỉnh chu và kỹ lưỡng, là một bộ phim rất đáng mong đợi. Ngoài cặp đôi hai diễn viên chính là Châu Dã và Hầu Minh Hạo, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Dương Dung, Trương Trí Nghiêu, Quý Thần, Tát Đỉnh Đỉnh, Vương Dĩ Luân, Trần Hân Dư, Tả Diệp, Quan Trí Bân, Lưu Diệu Nguyên, Trương Khải Oánh, Ban Mã Gia,…
Hộ Tâm được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim là chuyện tình của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo) – một yêu long ngàn năm và Nhạn Hồi (Châu Dã) – nữ đệ tử của Lăng Tiêu chân nhân trên núi Thần Tinh, trong một lần làm ra chuyện sai trái mà bị trục xuất khỏi sư môn. 20 năm trước, Thiên Diệu bị người mình thương là Tố Ảnh phong ấn tứ phương. Một linh hồn của chàng trốn thoát và tìm cơ hội để khôi phục long cốt của mình. Nhạn Hồi xuất hiện mang trong mình long huyết, có thể giúp Thiên Diệu phá bỏ phong ấn vì vậy nàng bị chàng lợi dụng. Trải qua những đau khổ cả hai dần có cảm tình và khám phá ra bí mật về mối liên hệ giữa sư phụ Lăng Tiêu và Tố Ảnh.
Châu Dã là một tiểu hoa đang rất được yêu thích gần đây. Châu Dã đã thể hiện rất tốt trong các tác phẩm như Sơn hà Lệnh, Em Của Thiếu Niên Thiếu. Bộ phim này là cơ hội tốt cho Châu Dã, nữ diễn viên mới ra mắt chưa được bao lâu, hầu hết các vai diễn trước đây của cô đều là vai phụ. Đây là lần đầu tiên cô đóng phim cổ trang, mong rằng nữ diễn viên sẽ nắm bắt tốt cơ hội lần này để giúp tên tuổi càng được nhiều người biết đến và vươn xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.
Bên cạnh đó, Hầu Minh Hạo là một trong những diễn viên trẻ có diễn xuất ổn định, tuy không phải là đỉnh cấp lưu lượng nhưng trước đó Hầu Minh Hạo đã từng đóng nhiều bộ phim như: Hàn Võ Ký, Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân, Con gái là thế đó, Nhật ký suy luận... Những phim này đều được đánh giá rất cao.