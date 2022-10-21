Drama cổ trang 'Hộ Tâm' của Châu Dã - Hầu Minh Hạo đóng chính chuẩn bị tới ngày ra mắt khán giả

Cách đây ít giờ trước, mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền thông tin bộ phim cổ trang tiên hiệp Hộ Tâm có sự tham gia đóng chính của Hầu Minh Hạo và Châu Dã sắp được lên sóng. Cụ thể, bộ phim được tiết lộ sẽ lên sóng từ ngày 11/11 tới đây và được chiếu độc quyền trên nền tảng trực tuyến Youku.

Được biết Hộ Tâm là dự án đầu tư lớn của Youku nên từ khâu kịch bản, trang phục cho đến đạo cụ đều được đầu tư rất chỉnh chu và kỹ lưỡng, là một bộ phim rất đáng mong đợi. Ngoài cặp đôi hai diễn viên chính là Châu Dã và Hầu Minh Hạo, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Dương Dung, Trương Trí Nghiêu, Quý Thần, Tát Đỉnh Đỉnh, Vương Dĩ Luân, Trần Hân Dư, Tả Diệp, Quan Trí Bân, Lưu Diệu Nguyên, Trương Khải Oánh, Ban Mã Gia,…

Hộ Tâm được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim là chuyện tình của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo) – một yêu long ngàn năm và Nhạn Hồi (Châu Dã) – nữ đệ tử của Lăng Tiêu chân nhân trên núi Thần Tinh, trong một lần làm ra chuyện sai trái mà bị trục xuất khỏi sư môn. 20 năm trước, Thiên Diệu bị người mình thương là Tố Ảnh phong ấn tứ phương. Một linh hồn của chàng trốn thoát và tìm cơ hội để khôi phục long cốt của mình. Nhạn Hồi xuất hiện mang trong mình long huyết, có thể giúp Thiên Diệu phá bỏ phong ấn vì vậy nàng bị chàng lợi dụng. Trải qua những đau khổ cả hai dần có cảm tình và khám phá ra bí mật về mối liên hệ giữa sư phụ Lăng Tiêu và Tố Ảnh.