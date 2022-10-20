'Tinh nữ lang đẹp nhất màn ảnh' Trương Mẫn ở tuổi 54: mỹ nhân tài sắc vẹn toàn và mối tình với chồng kém 10 tuổi gây chú ý

Nhắc đến những nàng "Tinh nữ lang" khiến triệu trái tim người hâm mộ thổn thức, không thể không kể tới Trương Mẫn - nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hong Kong. Có thể nói, những mỹ nhân xuất hiện trong phim của Châu Tinh Trì đều sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn nhưng Trương Mẫn vẫn được xem là "nàng thơ" đẹp nhất của "vua hài" và trong lòng khán giả.

Châu Tinh Trì được xem là cái tên kì cựu trong làng phim Hoa Ngữ khi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Không những thế, Tinh gia còn được nhắc đến nhiều vì có mắt nhìn người. Những mỹ nữ được Châu Tinh Trì phát hiện, nâng đỡ đều vụt sáng thành sao hạng A sau những vai diễn sánh đôi cùng "vua hài kịch".

Nói về sắc đẹp của nàng Tinh Nữ Lang, truyền thông xứ Trung đã không tiếc dành cho cô những lời mỹ miều: "Trương Mẫn sở hữu vẻ đẹp vừa sắc sảo, lại vừa thanh tao, nhã nhặn. Đôi lông mày lá liễu cùng cặp mắt biết nói giúp cô thu hút mọi ánh nhìn".

Thuở mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, ngoài Châu Tinh Trì, Trương Mẫn đã được ưu ái đóng cặp cùng những tài tử danh tiếng bậc nhất thời bấy giờ như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt,…

Sự nghiệp của Trương Mẫn thăng hoa khi cô liên tục góp mặt trong các tác phẩm cùng Châu Tinh Trì như Tình anh thợ cạo, Đỗ thánh, Đào học uy long, Vua ăn mày, Lộc đỉnh ký, Quan xẩm lốc cốc (Bạch diện Bao Thanh Thiên), Tân Tinh Võ môn…

Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Trương Mẫn quyết định rời khỏi làng giải trí và lấn sân sang kinh doanh. Dù không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ nhưng Trương Mẫn vẫn nhận được sự chú ý, quan tâm nhiệt thành của người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1968 đã đăng tải loạt ảnh chụp bản thân và nhận được nhiều lượt tương tác của cư dân mạng. Hiện tại, ở tuổi 54, Trương Mẫn đã bước qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Tuy nhiên, cô vẫn trẻ trung hơn tuổi thật, thân hình mảnh mai, thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Trương Mẫn đã đăng tải hình ảnh mới nhất của mình lên mạng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trong ảnh, nàng "Tinh nữ lang" thu hút ánh nhìn người khác với làn da trắng sáng, mịn màng. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của ngôi sao Lộc Đỉnh Ký vẫn khiến người ta xuýt xoa. Đôi môi đầy đặn cùng chiếc mũi cao thẳng của nữ diễn viên 6X nổi bần bật trên gương mặt mỗi khi Trương Mẫn diện kính râm.

Đặc biệt, phong cách thời trang của ngôi sao Lộc Đỉnh Ký ở độ tuổi xế chiều lại càng trở nên trẻ trung, đậm chất đường phố. Hình ảnh quen thuộc của cô trong các bức ảnh là những chiếc kính râm to và nhiều kiểu mũ hợp thời, hợp mốt, cách phối đồ không hề kém cạnh những người trẻ tuổi.

Thành công trong sự nghiệp, Trương Mẫn lại gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Cô từng chấp nhận bị chỉ trích là "tiểu tam" để ở bên đàn ông có vợ - "ông trùm" Hướng Hoa Thắng, em trai Hướng Hoa Cương". Tuy nhiên, dù sau đó đã ly dị vợ, Hướng Hoa Thắng vẫn không cho cô danh phận. Bên nhau 9 năm, Hướng Hoa Thắng bất ngờ đòi chia tay. Có thông tin, ông trùm này tin lời thầy bói cho rằng Trương Mẫn có số khắc phu.

Năm 1999, cô đến với Uông Vũ - một trong những "Từ thiếu kinh thành" khét tiếng Bắc Kinh, kém cô 5 tuổi. Mặn nồng chưa được bao lâu, Trương Mẫn bị tình trẻ "đá" vì lỡ say mê "Én nhỏ" Triệu Vy.

Kể từ đó, Trương Mẫn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng được cho là đã bí mật kết hôn với diễn viên/nhà sản xuất kiêm người quản lý Lưu Vĩnh Huy. Tuy vậy, hiện tại cô đang hẹn hò với nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim ngắn kém 10 tuổi Sư Huynh Phạn. Cuối năm ngoái, cặp đôi bị đồn đã kết hôn khi lộ video Sư Huynh Phạn gọi Trương Mẫn là "vợ".

Trương Mẫn và ông xã Sư Huynh Phạn - nhà sản xuất kém cô 10 tuổi rất ít khi công khai xuất hiện trước giới truyền thông.

Nhiều năm qua, Trương Mẫn tập trung đi du lịch và làm từ thiện, ít hoạt động giải trí.

Hiện tại, ở tuổi xế chiều, Trương Mẫn dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Hồi tháng 1 năm nay, Trương Mẫn trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng. Cô tham gia bộ phim ngắn Khách sạn của đạo diễn Vương Tinh. Trong phim, cô vào vai bà chủ khách sạn bất cần, đong đưa nhưng thực tế lại là cao thủ võ thuật ẩn mình.