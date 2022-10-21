Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz

Sao quốc tế 21/10/2022 11:22

"Một bước thành sao nhờ Diên Hy Công Lược, thế nhưng, sau 4 năm Ngô Cẩn Ngôn vẫn không thể bứt phá, chỉ như đốm sáng 'le lói' giữa rừng sao Hoa ngữ.

Năm 2018, Diên Hy Công Lược là một trong những phim Hoa ngữ thành công, không chỉ gây sốt tại Trung Quốc mà tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Việt Nam. Tác phẩm này giúp Ngô Cẩn Ngôn ghi dấu ấn với khán giả sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Không có vẻ ngoài quá thu hút nhưng vai diễn Nguỵ Anh Lạc cá tính, thông minh đã giúp cô chiếm trọn cảm tình của người xem.    

 Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 1

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn được "trải thảm đỏ", khi cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia các buổi phỏng vấn. Thậm chí, ngay sau đó, nữ diễn viên đã nhận được vai chính trong 4 phim liền: Hạo Lan truyệnEm là đáp án của anhTriều caTiếng chuông ngoài bãi

Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 2

Thế nhưng, sau 4 năm, sau Ngụy Anh Lạc trong phim Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn chưa có vai diễn nào gây ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Vì vậy, không ít khán giả cho rằng là người đẹp sinh năm 1990 chẳng qua chỉ ăn may. Thế nên, tên tuổi của nữ diễn viên hiện tại vô cùng "bấp bênh" trong thị trường Hoa ngữ rộng lớn. 

Nhiều khán giả cho rằng, tất cả đều bắt nguồn từ diễn xuất đơ cứng, "một màu" của Ngô Cẩn Ngôn. Các bộ phim sau này của cô đều bị khán giả "điểm danh" trong danh sách các phim tệ nhất của năm. Thậm chí, dân tình còn yêu cầu đưa cô nàng vào "danh sách đen" - tức là diễn viên không được mời đóng phim nữa. 

Còn nhớ, vào năm 2019, khi Hạo Lan truyện và Em là đáp án của anh phát sóng, Ngô Cẩn Ngôn trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn vì biểu cảm đáng thất vọng. Nhân vật của cô trong Hạo Lan truyện bị chê là vụng về, trong khi biểu cảm của nhân vật Bạch Tiểu trong Em là đáp án của anh khiến khán giả mệt mỏi vì gương mặt luôn nhăn nhó, cường điệu trong biểu cảm.

Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 3
Ngô Cẩn Ngôn trong Hạo Lan truyện.

 

Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 4
Đặc biệt, cảnh khóc như cố “rặn” nước mắt của Ngô Cẩn Ngôn trong Em là đáp án của anh từng là vấn đề được bàn luận sôi nổi với hàng loạt bình luận chửi bới.

Bộ phim tâm lý hiện đại Thanh xuân sáng thế kỷ và Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa của Ngô Cẩn Ngôn cũng được chiếu rồi kết thúc trong im lặng và bị fan chấm điểm dưới mức trung bình trên trang web đánh giá phim Douban.

Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 5

Bên cạnh việc đóng phim, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã rất nỗ lực trong việc thu hút truyền thông bằng cách tham gia chương trình tuyển tú Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Thế nhưng, cô nàng vẫn bị lu mờ khi đứng giữa đàn chị tài năng và danh tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 6
Ngô Cẩn Ngôn mờ nhạt ở chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. 

Thời điểm hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng cho bản thân ở showbiz xứ Trung khiến nhiều fan không khỏi đau lòng cho cô. Các fan vẫn kỳ vọng Ngô Cẩn Ngôn sẽ cố gắng trau dồi thêm diễn xuất và giọng thoại, cũng như cân nhắc lựa kịch bản kỹ lưỡng hơn để sớm bứt phá trong tương lai. Bởi không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Ngô Cẩn Ngôn từng được nhận xét là người luôn biết lắng nghe ý kiến khán giả và không ngừng hoàn thiện qua mỗi ngày, nữ diễn viên thiếu chỉ còn thiếu một chút "thực lực" để trở thành sao hạng A. 

Ngô Cẩn Ngôn khó thoát 'hào quang' cũ sau 4 năm đóng Diên Hy Công Lược, 'ngụp lặn' tìm chỗ đứng trong showbiz - Ảnh 7
Người hâm mộ hi vọng Ngô Cẩn Ngôn sẽ tìm lại ánh hào quang 4 năm trước
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