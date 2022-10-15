Nhân cách thật sự của Hứa Khải thế nào mà đồng loạt các sao Cbiz cùng làm điều này

Sao quốc tế 15/10/2022 15:50

Chỉ qua hành động nhỏ này của các sao Hoa ngữ cũng dễ dàng thấy được mối quan hệ giữa Hứa Khải và các đồng nghiệp vô cùng tốt.

Dự án phim truyền hình Định luật 80/20 Của Tình Yêu ngay từ khi vừa công bố đã gây chú ý lớn từ dư luận. Sau khi được công bố lịch phát sóng chính thức, bộ phim đã ngay lập tức trở thành top trending trên mạng xã hội. Không chỉ có sự tham gia của Dương Mịch, tác phẩm còn thu hút bởi cuộc tình kém nhau 9 tuổi của nàng tiểu hoa đán và đàn em Hứa Khải. Chính vì đẹp đôi này mà người hâm mộ vô cùng háo hức và mong chờ.

Nhân cách thật sự của Hứa Khải thế nào mà đồng loạt các sao Cbiz cùng làm điều này - Ảnh 1

Đáng chú ý là, sau khi có lịch phát sóng chính thức, không chỉ có người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng, đăng tải bài viết nhằm ủng hộ thần tượng mà loạt những nghệ sĩ, đàn anh, đàn chị trước đó đã từng hợp tác và thân thiết với Hứa Khải như Ngô Cẩn Ngôn, Lưu Học Nghĩa, Phạm Thừa Thừa, Tần Lam, Trần Phi Vũ,...  cũng đều đồng loạt đăng bài, quảng bá phim giúp anh chàng.

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Rất nhiều nghệ sĩ đã đăng bài quảng bá phim hộ Hứa Khải sau khi Định Luật Tình Yêu công bố lịch ra mắt. Ảnh: Facebook Trạm Tin Cbiz

Chỉ qua hành động này của các nghệ sĩ cũng đủ thấy đươc rằng, mỹ nam Chiêu Diêu có mối quan hệ rộng và thân thiết thế nào với dàn sao Cbiz. Người hâm mộ cũng vô cùng cảm thán và tự hào về thần tượng với nhân cách đẹp nên được mọi người quý mến. Hơn nữa, các sao hoa ngữ thường có lịch trình và công việc khá dày đặc, nên việc được đồng nghiệp share bài, quảng bá phim hộ như vậy cũng đủ thấy được mối quan hệ thân thiết cỡ nào.

Nhân cách thật sự của Hứa Khải thế nào mà đồng loạt các sao Cbiz cùng làm điều này - Ảnh 3

Một số bình luận cư dân mạng: 

- "Không quan trọng những người ủng hộ Hứa Khải là diễn viên nổi tiếng hay không, nhưng chứng tỏ nhân cách của cậu rất được người khác quý mến".

- "Nhiều người cứ chê cậu ấy này nọ, nhưng nếu không thân chả ai rảnh quảng bá hộ đâu, thân và thậm chí là có giao tình tốt thì mấy nghệ sĩ kia mới làm vậy. Có đầy người lặn lội trong giới cả chục năm mà ra phim không ai share bài, PR giùm kia kìa". 

- "Đóng phim nhiều, giao lưu nhiều là đúng, nhưng để giữ được mối quan hệ tốt, rồi được share bài quảng bá phim hộ thì lại là điều khác, chứng tỏ Hứa Khải đối nhân xử thế tốt, giữ mối quan hệ với mọi người cũng tốt". 

Thời điểm hiện tại, Hứa Khải là một trong những nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hoa Ngữ. Nam diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình sáng cùng gương mặt điển trai, chính vì thế, anh chàng liên tục được nhận các dự án phim. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng thời gian trên phim trường của Hứa Khải còn nhiều hơn ở nhà. 

Mới đây, khán giả còn đang háo hức chờ ngày lên sóng của dự án phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Hứa Khải cùng đàn chị Dương Mịch thì lại có thông báo hoãn chiếu khiến không ít người tỏ ra rất thất vọng. Bởi dù đã đóng máy từ tháng 6/2021 nhưng phải đến tận bây giờ, hơn một năm trôi qua, phía nhà sản xuất và nền tảng phát sóng độc quyền mới công bố lịch ra mắt, ai ngờ lại bị hoãn ngay phút 89. Dù vậy, một số khán giả vẫn tỏ ý chờ ngày phim trở lại.

Nhân cách thật sự của Hứa Khải thế nào mà đồng loạt các sao Cbiz cùng làm điều này - Ảnh 4

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89?

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89?

Nguyên nhân hoãn chiếu Định Luật 80/20 của Tình Yêu liên tục được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

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