Trần Phi Vũ nhận xét Trương Tịnh Nghi giống 80% nhân vật Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì lý do này?

Sao quốc tế 28/11/2022 14:17

Trong một bài phỏng vấn Trần Phi Vũ đã nhận xét bạn diễn Trương Tịnh Nghi có tính cách giống nhân vật Chu Vận đến 80%.

Dù chỉ sở hữu dàn diễn viên trẻ và những gương mặt mới nhưng bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) đã chiếm trọn cảm tình khán giả. Không chỉ có nội dung gây cấn, hấp dẫn mà diễn xuất của cặp chính Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi cũng được đánh giá cao. Thậm chí, nhiều fan của nguyên tác còn nhận xét cặp đôi như Lý Tuân – Chu Vận từ trong tiểu thuyết bước ra. Từ vai diễn này đã đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ thăng hạng trong làng phim ảnh Hoa ngữ. Không chỉ có Trần Phi Vũ giúp bộ phim gây ấn tượng với khán giả, mà Trương Tịnh Nghi cũng đóng góp công sức không nhỏ.

Trần Phi Vũ nhận xét Trương Tịnh Nghi giống 80% nhân vật Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì lý do này? - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi diễn xuất bùng nổ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một bài phỏng vấn Trần Phi Vũ đã nhận xét bạn diễn Trương Tịnh Nghi có tính cách giống nhân vật Chu Vận đến 80%. Theo đó, Trần Phi Vũ từng hỏi Trương Tịnh Nghi là Chu Vận thuộc chòm sao nào. Cô trả lời Chu Vận thuộc cung Xử Nữ còn cô thì thuộc cung Cự Giải. Được biết, hai cung hoàng đạo này có điểm chung là thường mơ mộng, chung thủy, yêu thương hết mình và làm những điều mang cảm giác thoải mái nhất cho người mình yêu thương.

Trần Phi Vũ nhận xét Trương Tịnh Nghi giống 80% nhân vật Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì lý do này? - Ảnh 2
Trần Phi Vũ nhận xét Trương Tịnh Nghi có tính cách giống nhân vật Chu Vận đến 80% - Ảnh: Internet

Trong bộ phim, Chu Vận là người luôn suy nghĩ thấu đáo và giúp đỡ mọi người trong công việc. Không những thế, nhân vật này luôn là người mạnh mẽ, che giấu mọi nỗi đau và tự mình đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Còn về Trương Tịnh Nghi từng được một bài viết nhận xét là người cương quyết và không để bản thân bị người khác chèn ép.

Được biết, trước đó, Trương Tịnh Nghi từng gây mất ‘cảm tình’ với khán giả vì có khẩu hình miệng không khớp với thoại của nhân vật Chu Vận trong phim. Tuy nhiên, phía đoàn phim đính chính do một số thoại của nữ chính chứa từ ngữ nhạy cảm nên không được qua kiểm duyệt, đoàn phim buộc phải thay đổi lại khiến khẩu hình miệng không khớp với thoại gốc. Chứ trên thực tế, Trương Tịnh Nghi vẫn hóa thân hoàn hảo và hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Trần Phi Vũ nhận xét Trương Tịnh Nghi giống 80% nhân vật Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì lý do này? - Ảnh 3
Trương Tịnh Nghi từng gây mất ‘cảm tình’ với khán giả vì có khẩu hình miệng không khớp với thoại của nhân vật Chu Vận trong phim - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Trần Phi Vũ nhận xét Trương Tịnh Nghi giống 80% nhân vật Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì lý do này? - Ảnh 4
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã bước sang phần mới và diễn biến ngày càng hấp dẫn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập lên sóng tiếp theo của bộ phim.

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