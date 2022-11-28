Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến?

Sao quốc tế 28/11/2022 15:55

Fan couple của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ảnh kết hôn của cả hai.

Có thể nói, đối với phim ngôn tình thì yếu tố thu hút nhất là tạo hình bắt mắt và chemistry ấn tượng của CP chính. Và Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã thành công đạt được cả 2 yếu tố này. Chính vì thế, ngay từ khi lên sóng đến nay, dù gặp nhiều đối thủ "nặng ký" nhưng bộ phim vẫn duy trì được độ hot của mình.Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến? - Ảnh 1

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Lý Tuân vốn là thủ khoa chuyên ngành Công nghệ thông tin, những tưởng tương lai anh sẽ rộng mở, nhưng sau một biến cố, chàng trai 'vàng' sở hữu bộ não siêu nhanh nhạy phải nhận án tù dài ba năm. Sau khi ra tù và gặp lại Chu Vận, Lý Tuân được tiếp thêm sức mạnh và lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến? - Ảnh 2

Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến? - Ảnh 3

Nhờ chuyện tình cảm nhiều cảm xúc, màu sắc giữa thiên tài lập trình Lý Tuân và "công chúa Chu Vận" đã giúp Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi thu hút được số lượng người theo dõi không nhỏ trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, fan couple của cả hai cũng không ngừng tăng sau mỗi tập phim, ai nấy đều phải "quắn quéo" trước màn tương tác ngọt ngào, chemistry cực ăn ý, cảm giác như "phim giả tình thật" của cặp đôi chính.

Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến? - Ảnh 4

Mới đây, trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều fan "đứng ngồi không yên" khi thấy ảnh giống như ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Theo đó, nhiều người đã không giấu được sự hào hứng và đặt nhiều nghi vấn rằng: Liệu Trương Tịnh Nghi - Trần Phi Vũ có đang "phim giả tình thật" hay đây là ảnh cưới của Chu Vận - Lý Tuân?

Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến? - Ảnh 5

Thế nhưng, khi quan sát kỹ, đây thật ra chỉ là ảnh được người hâm mộ yêu quý cặp đôi ghép bằng bởi công cụ photoshop. Chính vì quá yêu thích OTP Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, nhiều fan phim Trung lẫn Việt đã ghép ảnh cả hai trên phông nền đỏ tựa như chụp ảnh kết hôn.

Dù là ảnh ghép nhưng công chúng vẫn dành lời khen có cánh cho nhan sắc xinh đẹp của Trương Tịnh Nghi - Trần Phi Vũ và mong rằng cặp đôi sẽ có cơ hội hợp tác trong các dự án mới.

Lộ ảnh kết hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, hội 'chèo thuyền' couple đã cập bến? - Ảnh 6

Nhờ nhan sắc hút mắt cùng tương tác "tình bể bình" giữa Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng là điểm cộng lớn của phim. Các từ khóa liên quan đến Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có thể nói luôn là "khách quen" của hotsearch Weibo. Không chỉ vậy, chỉ số của các nhân vật chính cũng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng độ hot phim.

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Tuy sở hữu dàn diễn viên trẻ nhưng bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em liên tục "phá đảo" màn ảnh Hoa ngữ với các thành tích đáng gờm.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em phim hoa ngữ sao hoa ngữ

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