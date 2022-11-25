Đề tài không mới, diễn viên cũng không phải tên tuổi bảo chứng rating, vì sao Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lại "bùng nổ"?

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Twentine. Phim xoay quanh câu chuyện tình và cuộc sống từ vườn trường đến khi trưởng thành của Chu Vận ( Trương Tịnh Nghi diễn) và Lý Tuân ( Trần Phi Vũ diễn).

Khi mới công bố dự án, netizen khá lo ngại cho chất lượng của phim vì dàn cast không phải là những tiểu hoa đình đám hay ngôi sao bảo chứng rating như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử,...Hơn nữa, diễn xuất của nhiều diễn viên trẻ hiện nay khá tẻ nhạt, không có chiều sâu, fan nguyên tác của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa nghi ngờ cặp diễn viên chính sẽ không khắc họa được tính cách của nhân vật.

Với đề tài thanh xuân vườn trường được yêu thích tuy nhiên lại không mới, thêm vào đó là có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em trước khi lên sóng ít được khán giả quan tâm.

Thế nhưng, ngay từ lên sóng tập những tập đầu tiên, người hâm mộ hoàn toàn bất ngờ trước cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bởi sự hợp vai và đặc biệt là chemistry cực ăn ý.

Trần Phi Vũ đã thể hiện một Lý Tuân đậm chất ngông với "chiếc mỏ hơi hỗn", mái tóc vàng kim cứ như "xé xách bước ra", và một Chu Vận (Trương Tịnh Nghi đảm nhận) xinh đẹp, tràn đầy hơi thở thanh xuân, những khung cảnh lãng mạn, hài hước của cặp đôi cứ làm khán giả xoắn xuýt mãi không thôi.

Đều là những diễn viên trẻ, kinh nghiệm tham gia phim chưa nhiều nhưng người xem cảm nhận được tình cảm chân thành và sâu sắc, vượt qua bao sóng gió của Chu Vận và Lý Tuân thông qua diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Cặp chị em Trương Tịnh Nghi - Trần Phi Vũ hơn kém nhau một tuổi nên rất dễ dàng thân thiết, tạo cảm giác couple cả trong phim lẫn ngoài đời. Trong những ảnh hậu trường hay các buổi livestream giao lưu, quảng bá phim, 2 diễn viên liên tục phải khiến khán giả "ăn đường" với những cử chỉ đáng yêu, ánh mắt đầy cảm xúc dành cho đối phương. Ai cũng phải công nhận rằng vai diễn Lý Tuân - Chu Vận như được "đo ni đóng giày" cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Đối với các dòng phim ngôn tình của phim ảnh Trung Quốc, chưa bàn đến chất lượng nội dung, nhiều bộ phim thắng lớn về mặt rating chính là nhờ tương tác của diễn viên chính với nhau trên phim ảnh.

Với màn "phá đảo" của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, cả Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã nhanh chóng thu hút lượng fan "khủng" trên tài khoản mạng xã hội. Trong đó, khi phim mới lên sóng được 5 ngày mà lượng theo dõi trang cá nhân Weibo của Trần Phi Vũ đã tăng lên hơn 400.000 và mới đây đã vượt mốc hơn 1 triệu lượt theo dõi.

Ngoài ra, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho kịch bản của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Phim không khai thác theo kiểu rập khuôn của một số bộ phim thanh xuân vườn trường. Phim khắc họa cảm xúc ngây thơ hồn nhiên của tuổi dậy thì nhưng cũng nhấn mạnh ý chí vươn lên nghịch cảnh.