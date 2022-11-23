Rộ tin Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em quay thêm ngoại truyện, fan 'gợi ý nhẹ' quay cảnh gia đình 3 con của Lý Tuân - Chu Vận

Gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung đang rầm rộ chia sẻ thông tin bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính sẽ quay thêm phần ngoại truyện. Nhanh chóng tin tức này đã gây chú ý cho người xem và được bàn luận sôi nổi, đặc biệt là fan hâm mộ của bộ đôi Lý Tuân - Chu Vận .

Được biết phần ngoại truyện vẫn chưa được quay trước đó, như vậy cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ cùng nhau ghi hình ngoại truyện. Theo đó, người hâm mộ cũng đã tranh thủ gợi ý nhiều phân cảnh cho nhà sản xuất. Đặc biệt, câu chuyện được nhiều người mong muốn sẽ có trong phần ngoại truyện là cảnh hậu kết hôn của Lý Tuân - Chu Vận và có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh, thêm vào đó nhân vật Lý Tư Kỳ là con của cặp đôi cũng sẽ được lên sóng.

Thậm chí, nhiều fan hâm mộ còn ghép mặt của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi để tạo ra bức hình con chung của hai người, làm người xem càng thêm háo hức mong chờ.

Bên cạnh sự phấn khích, nhiều người cũng lo ngại rằng ngoại truyện của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em sẽ chung cảnh ngộ với bộ phim Thương Lan Quyết trước đó. Bởi trước đó khi hay tin Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ có thêm phần ngoại truyện, fan cũng háo hức không kém. Thế nhưng, đến khi lên sóng, người hâm mộ đã "tụt hết mood" vì ngoại truyện chỉ là đang tổng hợp các cảnh quay trong phim. Thêm vào đó, cả hai phim đều chiếu chung nền tảng nên người xem càng tỏ ra hồi hộp.

"Chiếu sáng anh sưởi ấm em" được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc bật lửa và váy công chúa của Twentine. Đây là một bộ phim ngôn tình Trung Quốc kết hợp giữa thanh xuân vườn trường và thực tế.

Câu chuyện nói về cuộc tình oan gia giữa thủ khoa Vật Lý - thiên tài lập trình Lý Tuân (do Trần Phi Vũ thủ vai) và cô nàng nhà giàu Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi thủ vai). Cuộc tình đại học vừa nhí nhảnh vừa ngọt ngào, đáng tiếc khi ra trường lại có một biến cố xảy ra, vì tai nạn của chị gái, mà Lý Tuân đã đánh người đến nỗi phải nhiều tù.

Từ một thanh niên ưu tú, Lý Tuân rơi xuống đáy xã hội. Nhưng trong suốt thời gian đó, Chu Vận vẫn ở bên anh không rời không bỏ, trợ giúp anh xoay chuyển tình thế, thắp sáng anh thêm một lần nữa.