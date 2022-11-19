Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim

Sao quốc tế 19/11/2022 16:55

Với vai diễn Chu Vận trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trương Tịnh Nghi dù được khen ngợi với diễn xuất tròn vai nhưng lại lộ khuyết điểm này khiến khán giả khó chịu khi xem phim.

Sở hữu dàn diễn viên trẻ tài năng là điểm cộng lớn để Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là bộ phim bùng nổ trong cuối năm 2022 này. Netizen đã dành nhiều lời khen có cánh cho Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi về tạo hình bắt mắt, giống với nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Đặc biệt, dù là hai diễn viên trẻ nhưng Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi với cách diễn đầy cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt có hồn đã lột tả được nhân vật một cách trọn vẹn, đem lại cảm xúc cho người xem. 

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 1

Dù vậy, với kinh nghiệm vẫn còn ít ỏi nên không tránh khỏi việc còn nhiều khuyết điểm khi diễn xuất. Có thể nói đến Trương Tịnh Nghi, nếu theo dõi sát từng tập của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, khán giả tỏ ra khó chịu khi nhận thấy khẩu hình miệng và lời thoại của Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi thủ vai) có phần không khớp với nhau. Bên cạnh đó, nét diễn của cô nàng ở vài cảnh vẫn còn khá "đơ", so với bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm lên sóng trước đó không hề có sự tiến bộ.

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 2

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 3

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 4

Để lý giải về việc này, người hâm mộ nữ diễn viên cho rằng, việc nữ diễn viên đổi lời thoại, khiến khẩu hình không khớp là do lời thoại gốc chứa những từ ngữ nhạy cảm, khó thông qua kiểm duyệt. Đây là sự cố ngoài ý muốn, ngoài việc này, Trương Tịnh Nghi đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong bộ phim.

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 5

Cốt truyện Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được cải biên từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của tác giả nổi tiếng Twentine.

"Chiếu sáng anh sưởi ấm em" xoay quanh cuộc đời và chuyện tình của Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ). Hai người là một cặp "oan gia" trong trường đại học, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Ngỡ tưởng cặp đôi sẽ có một tương lai xán lạn sau khi ra trường, nhưng vì tai nạn của chị gái, Lý Tuân đánh người trọng thương phải vào tù. Từ một thanh niên ưu tú, Lý Tuân rơi xuống đáy xã hội. Trong suốt thời gian đó, Chu Vận vẫn ở bên giúp anh làm lại cuộc đời. 

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 6

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim - Ảnh 7

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