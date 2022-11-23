Netizen chỉ ra loạt chi tiết khác với tiểu thuyết trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em

Nguyên nhân có sự thành công này bởi sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính Trương Tịnh Nghi - Trần Phi Vũ . Dù vẫn còn rất trẻ, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đều cho thấy diễn xuất "không phải dạng vừa".

Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) kể từ khi lên sóng đến nay luôn là bộ phim làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn mê phim.

Ngoài ra, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có phần kịch bản được xây dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của tác giả Twentine. Đối với những khán giả đã đọc qua nguyên tác có thể nhận thấy, tác giả đã vẽ nên một câu chuyện tuyệt vời. Đến khi chuyển thể thành phim tuy vẫn có cải biến nhưng không quá đà đã giúp nội dung phim được giống nhất so với nguyên tác. Dù vậy, một số khán giả vẫn tỏ ra tiếc nuối khi những chi tiết sau bị thay đổi khi lên phim.

Đầu tiên, nhân vật Lý Tuân do Trần Phi Vũ thủ vai được nhiều người biết đến bởi hình tượng "trai đểu". Tuy nhiên đa phần phân cảnh thể hiện sự nổi loạn của Lý Tuân đều bị cắt khi lên sóng.

Trong một video hậu trường, cảnh hút thuốc của Trần Phi Vũ nhận nhiều lời khen và lọt top tìm kiếm trên Weibo. Tạo hình trưởng thành cùng gương mặt trầm tư của nam diễn viên khiến người hâm mộ phim bàn tán sôi nổi. Đồng thời, đây cũng là phân cảnh được mong chờ trên phim. Tuy nhiên ở những tập đã lên sóng, các cảnh hút thuốc đều bị loại bỏ.

Theo nguyên tác, cô bạn Chu Vận đằng sau vẻ hiền lành, học giỏi là một cô gái cũng rất nổi loạn và cũng có thói quen hút thuốc không kém gì Lý Tuân.

Câu tỏ tình ngắn gọn của Lý Tuân trong tập 17 của phim cũng không có trong tiểu thuyết. Cụ thể, khi được hỏi vì sao lại vạch trần Phương Tịnh Chi, Lý Tuân trả lời: "Bởi vì yêu", ngắn gọn mà súc tích. Câu nói này đã khiến cho Từ Lê Na hiểu lầm, dẫn đến việc hôn Lý Tuân ở cảnh sau.

Cảnh này tuy không có trong tiểu thuyết gốc nhưng nó giúp cho mối quan hệ của Chu Vận và Lý Tuân sang giai đoạn mới. Khán giả đánh giá sự thay đổi này là phù hợp vì trong truyện có nhiều tình tiết cũng khó để đưa lên phim cho mượt mà.

So với nguyên tác, Lý Tuân trên phim được đánh giá là bớt hư hỏng hơn nhiều, giai đoạn Lý Tuân nhuộm tóc cũng bị cắt ngắn khi lên phim.

Bên cạnh đó, trước khi thích Chu Vận, anh chàng đã cặp với nhiều cô gái. Sau khi bị buộc chia tay, anh vướng phải án giết người và phải đi tù. Tất cả những tình tiết trên đều được giảm nhẹ, xuất hiện chóng vánh trên phim.

Tuy bộ phim đã có những chi tiết thay đổi so với tiểu thuyết nhưng phía nhà làm phim đã chuyển đổi rất khéo và hợp lý, được lòng fan nguyên tác giúp Chiếu Sáng Ahh, Sưởi Ấm Em nhận được sự yêu mến của khán giả.