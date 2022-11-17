Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời

Sao quốc tế 17/11/2022 13:55

Hiện thông tin Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, theo thông tin của một blogger xứ Trung mảng giải trí cho biết Triệu Chí VỹTần Ngưu Chính Uy đang hẹn hò khi cả hai được bắt gặp đi cùng nhau, nắm tay vô cùng thân thiết.

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 1

Trong đoạn video mà blogger tung ra ghi lại hình ảnh Triệu Chí Vỹ diện nguyên set đồ màu đen, đeo ba lô đằng sau và xách theo một vali hành lý, trong khi Tần Ngưu Chính Uy mặc áo khoác trắng quần đen đi sát cạnh anh. Theo đó, cặp đôi được bắt gặp đang trên đường về nhà, xuyên suốt đường đi thậm chí còn khắc tay thân mật, khiến cư dân mạng đều không khỏi đặt ra nghi vẫn phải chăng hai người họ đang hẹn hò.

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 2

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 3

Triệu Chí Vỹ sinh năm 1994 tại Lan Châu, Cam Túc, anh theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Chí Vỹ hoạt động ở hai lĩnh vực diễn viên, ca sĩ và có không ít fan hâm mộ. 

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 4

Năm 2019, với vai diễn trong bộ phim Anh chỉ thích em, Triệu Chí Vỹ được khán giả đặt cho biệt danh "anh trai quốc dân". Sau đó, anh liên tiếp tham gia nhiều dự án phim lãng mạn khác như Chung cư tình yêu, Thực tập sinh khách sạn, Làm sao, boss lại làm sao?, 50m xanh thẳm... Gần đây, nam diễn viên cũng rất được chú ý khi anh đảm nhận nhân vật Cao Kiến Hồng – bạn thân của nam chính Lý Tuân trong bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đang lên sóng trên Youku, gây ấn tượng với diễn xuất bùng nổ trong vai phản diện.

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 5
Triệu Chí Vỹ trong phim Anh chỉ thích em.

 

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 6
Tạo hình của Triệu Chí Vỹ trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em.

Còn về Tần Ngưu Chính Uy, cô còn có biệt danh là Lộc Y Luna, từng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trước đó, cô nàng nổi rầm rộ trên các trang mạng xã hội khi được cho là người yêu của Ngô Diệc Phàm. 

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 7

Thế nhưng, người đẹp 9X lúc thì phủ nhận tin đồn tình ái, lúc thì công khai thừa nhận. Chính hành động bất nhất này khiến netizen khẳng định Tần Ngưu Chính Uy đang lợi dụng danh tiếng của Ngô Diệc Phàm để bước chân vào giới giải trí. Tần Ngưu Chính Uy cũng từng tham gia show sống còn tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 nhưng đã dừng chân từ sớm.

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời - Ảnh 8

 

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Từ khóa:   Triệu Chí Vỹ Tần Ngưu Chính Uy Ngô Diệc Phàm tin đồn hẹn hò sao hoa ngữ

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