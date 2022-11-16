Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em công bố lịch phát sóng phần 2, khán giả sẽ chờ 5 ngày để Lý Tuân 'đi tù' trở về

Theo tiết lộ từ trailer tập tiếp theo lên sóng vào tối nay (ngày 16/11) cũng là tập kết thúc của phần 1, Lý Tuân sẽ bị giam sau khi đánh Phương Chí Tĩnh để trả thù cho chị gái đã mất. Như vậy, các nhân vật chuẩn bị bước sang quãng đời trưởng thành và kết thúc những năm tháng mơ mộng thời đại học.

Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính "gây sốt" mạng xã hội những ngày vừa qua cũng dần đi đến chặng đường cuối của phần 1.

Trước đó cư dân mạng từng đùa rằng chỉ đợi ngày Lý Tuân đi tù nhưng khi ngày này thật sự đến khiến khán giả không khỏi đau lòng. Đây cũng chính là cột mốc để đánh dấu sự chia xa giữa cặp đôi Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi), khi Lý Tuân vướng vòng lao lý, còn Chu Vận ra nước ngoài học và sau 3 năm họ mới có dịp gặp lại nhau - như tập 1 và 2 của bộ phim đã từng nói đến.

Trên nền tảng phát sóng trực tuyến Youku mới đây cũng vừa đưa ra lịch chiếu của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em phần 2. Theo đó, phần 2 có độ dài 14 tập. Nối tiếp tập 22 ở phần 1 thì tập 23 sẽ là tập đầu tiên của phần 2 bộ phim được chính thức lên sóng vào ngày 21/11 tới đây.

Ở phần 2, lịch chiếu cũng sẽ thay đổi không giống với phần 1 khi chỉ phát sóng tập mới vào 3 ngày đầu tuần lúc 5 giờ chiều (theo giờ Trung Quốc), trong đó thứ hai và thứ ba mỗi ngày chiếu 2 tập, riêng thứ tư chiếu 1 tập đối với tài khoản VIP. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tập cuối cùng của phim sẽ lên sóng vào ngày 6/12 tới đây.

Xem những tập phim gần đây, đặc biệt là tập phát sóng tối nay sẽ tràn ngập đau buồn và nước mắt, khán giả không khỏi chua xót cho số phận của Lý Tuân bởi cậu lớn lên trong cảnh mồ côi cha, qua nỗi đau mất mẹ để đặt chân vào đại học nhưng vẫn ngày đêm nỗ lực vì hoài bão của bản thân cũng như để có năng lực bảo vệ chị gái, đến cuối cùng chị gái lại ra đi ngay lúc anh vừa có đủ năng lực giúp đỡ chị. Sau cùng chính bản thân lại đi vào vòng lao lý.

Ba năm trong tù, đó sẽ là khoảng thời gian khó khăn của Lý Tuân khi mọi thứ dần biến mất khỏi cuộc đời mình. Thế nhưng, bên ngoài kia cũng có một người đau khổ không kém là Chu Vận, cô nàng cũng trải qua cơn ác mộng dài đằng đẵng vì mắc phải chứng trầm cảm khi thấy người mình yêu đi tù.