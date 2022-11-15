Với kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên cực đẹp cùng nhiều phân đoạn "ngọt sâu răng", bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đang nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của khán giả khắp châu Á thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng nhận được rất nhiều lời khen khi hậu kỳ chỉnh sửa ổn, không sử dụng bộ lọc quá đà mà giữ nguyên hình ảnh gốc. Thậm chí, nhiều cảnh quay Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi còn lộ những khuyết điểm như bọng mắt sưng, mụn, màu da không quá sáng trong các cảnh quay cận mặt.

Điều này không khiến khán giả thất vọng mà ngược lại còn dành nhiều lời khen ngợi cho 2 nhan sắc của đôi diễn viên trẻ. Đồng thời, khán giả có thể thấy rõ ràng các nét trên khuôn mặt diễn viên. Từ đó, người xem cũng cảm thấy được sự chân thực của bộ phim.

Nhiều khán giả nhận xét rằng, một trong những yếu tố giúp Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em gây được tiếng vang không những vì dàn diễn viên trẻ thực lực, tài năng mà còn vì tên tuổi của các hậu bối đứng sau.

Trần Phi Vũ nổi tiếng nhờ cái danh con trai của đại đạo diễn Trần Khải Ca. Tuy nhiên, sau này nam diễn viên cũng dần chiếm được cảm tình của khán giả qua khả năng diễn xuất của anh.

Trương Tịnh Nghi vốn là "học trò" Châu Tấn, cô cũng đánh giá khá cao diễn xuất, chẳng hạn như những bộ phim Bầu trời của thiếu niên Phong Khuyển, Anh muốn chúng ta ở bên nhau… Đó cũng là lí do Trương Tịnh Nghi được coi là "người nối nghiệp" của "Quốc bảo diễn xuất" Châu Tấn.

Ngoài Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, nền tảng Youku cũng sản xuất một phim thanh xuân vườn trường khác là Vụng Trộm Không Thể Giấu. Tác phẩm có sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn.

Netizen cũng nhanh chóng đặt lên "bàn cân" về yếu tố hậu kỳ của hai phim. Nếu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em nhận về "cơn mưa" lời khen vì hình ảnh chân thật thì Vụng Trộm Không Thể Giấu lại bị chê vì phim có màu xanh xanh hơi ảo, mặt diễn viên cũng bị chỉnh quá tay, đến mức không thể nhìn rõ sống mũi của nữ chính Triệu Lộ Tư.

Thời điểm khi công bố dự án, Vụng Trộm Không Thể Giấu từng vướng khá nhiều tranh cãi từ nam chính, nữ chính đến nam phụ đều khác xa so với hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết. Không chỉ vậy, ảnh leak từ hậu trường liên tục bị chia sẻ trong thời gian quay hình cũng dễ ảnh hưởng đến thành tích phim khi lên sóng.