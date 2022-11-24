Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12?

Sao quốc tế 24/11/2022 21:53

Theo như thông tin này, khán giả sẽ được xem tập cuối của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em ngay trong tháng 11.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền hình ảnh được cho là lịch chiếu những tập cuối Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Trong ảnh cho thấy bộ phim sẽ được đẩy nhanh lịch chiếu so với công bố ban đầu. Theo đó, tập cuối cùng sẽ lên sóng vào ngày 30/11 tới đây thay vì ngày 6/12. Được biết Youku sẽ mở bán vé Vip cho 4 tập cuối cùng là 33 đến 36 vào ngày 30/11.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 1

Ngay lập tức, thông tin này đã được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn và hội mê phim. Nếu như đúng như hình ảnh được tiết lộ, các fan hâm mộ cặp đôi "thủ khoa Lý" và "công chúa" Chu Vận sẽ được đón xem những diễn biến cuối cùng của cặp đôi sớm hơn lại không phải bị đứt mạch cảm xúc vì phải tạm ngưng mấy ngày. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 2

Hiện tại, bộ phim đã phát sóng đến tập 27 trên nền tảng trực tuyến chính thức là Youku. Trong tập này, Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) cuối cùng cũng biết được cuộc sống đau khổ Chu Vận (Trương Tịnh Nghi đóng) phải trải qua trong ba năm ở nước ngoài. Anh cùng cô tìm đến gặp thầy giáo cũ để bàn về việc quảng bá game mới, sau đó còn nói lời xin lỗi với cô, mối hiểu lầm giữa cả hai cũng như thế được gỡ bỏ, họ quyết định trở thành "đồng nghiệp bình thường" với đối phương. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 3

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 4

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 5

Theo tình tiết được hé lộ, trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa" tập 28, Cao Kiến Hồng sẽ tố cáo Lý Tuân xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của L&P và muốn đưa anh vào tù lần nữa. Đây là tình tiết không có trong truyện gốc và làm khán giả rất háo hức. Kịch bản "Chiếc bật lửa và váy công chúa" được phần lớn người xem đánh giá là chắc và logic. Dàn diễn viên trẻ, đẹp và diễn tròn vai. Thậm chí, nhiều người còn cảm nhận phần 2 của phim hay hơn trong chuyện. Biên kịch sắp xếp lại các tình tiết trong truyện và thêm thắt nhiều chi tiết hợp lý.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 6

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 7

Theo các fan nguyên tác, trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa" phần 2, Lý Tuân đã biết Chu Vận bị trầm cảm và biết thể hiện tình yêu của mình. Ở trong chuyện, nam chính không có biến động gì về tình cảm ngay cả sau khi ra tù. Nhìn chung, khi lên phim, nhân vật Lý Tuân đã được hiền hóa rất nhiều.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đẩy nhanh lịch chiếu, fan sẽ được xem đại kết cục trước tháng 12? - Ảnh 8

 Nhiều ý kiến cho rằng nếu phim xây dựng nhân vật Lý Tuân giống truyện 100% thì có lẽ anh sẽ bị ghét cay ghét đắng chứ không được yêu mến như bây giờ. Lý Tuân của Trần Phi Vũ hiện tại đời hơn, gần gũi hơn rất nhiều so với nhân vật trong truyện.

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Khán giả lo lắng ngoại truyện của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em sẽ có cái kết bi thảm

Có thông tin cho rằng bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ sản xuất thêm phần ngoại truyện.

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