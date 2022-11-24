Khán giả lo lắng ngoại truyện của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em sẽ có cái kết bi thảm

Có thông tin cho rằng bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ sản xuất thêm phần ngoại truyện.

Hiện tại, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đang lộ bộ phim Hoa ngữ có độ nóng bậc nhất. Thành công của phim đến từ nguyên tác đã quá thành công và đồng thời nhờ vào chemistry đỉnh của nam nữ chính của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Có thông tin cho rằng Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em sẽ có ngoại truyện - Ảnh: Internet

Sau khi dừng chiếu một tuần, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hiện đang phát sóng phần hai và phim cũng bước vào giai đoạn cao trào với các tình tiết rất ngược tâm. Trong khi khán giả đang chìm đắm vào những cảnh đau tim, thì bất ngờ xuất hiện thông tin tác phẩm này sẽ có ngoại truyện.

Cụ thể, theo một nguồn tin trong ngành, Youku đang sắp xếp lịch quay phần ngoại truyện Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em cho Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ. Tuy vậy, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng mà chỉ mới là tin bên lề. Dẫu vậy, vì công chúng đã trót say mê vào cuộc tình của cặp đôi chính nên dù cho "dưa" này vẫn còn non thì rất nhiều người vẫn tin sái cổ.

Dẫu vậy, khán giả cũng không khỏi lo ngại Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em sẽ có phần ngoại truyện với cái kết lấy đi nhiều nước mắt như Thương Lan Quyết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại cho rằng phần ngoại truyện này sẽ nói về cuộc sống sau này của Chu Vận và Lý Tuân với những đứa con thật đáng yêu.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được chuyển thể từ nguyên tác là tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của tác giả Twentine. Phim kể về chuyện tình lãng mạn của lập trình viên thiên tài Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) và Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi đảm nhận). Khán giả sẽ cùng với hai nhân vật này "trưởng thành" khi chứng kiến hai người bên nhau từ thuở thanh xuân, còn ngồi trên giảng đường, đến khi lập nghiệp và đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-lo-lang-ngoai-truyen-cua-chieu-sang-anh-suoi-am-em-se-co-cai-ket-bi-tham-528311.html