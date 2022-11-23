Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ một chi tiết cho thấy Cao Kiến Hồng dùng mọi thủ đoạn nhưng mãi vẫn không vượt mặt được Lý Tuân

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyến nhân vật phản diện Cao Kiến Hồng (Triệu Chí Vỹ). Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hé lộ một chi tiết cho thấy Cao Kiến Hồng dù có dùng mọi thủ đoạn thì vẫn mãi không vượt mặt được Lý Tuân.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bộ phim đã chính thức bước sang phần 2 ở giai đoạn nhân vật Lý Tuân (Trần Phi Vũ) ra tù sau 3 năm và có đoạn tình cảm ‘ngược tâm’ với công chúa Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả - Ảnh: Internet Bên cạnh tuyến nhân vật chính, khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyến nhân vật phản diện Cao Kiến Hồng (Triệu Chí Vỹ). Anh ta là người bạn thân nhất, cùng đồng cam cộng khổ với Lý Tuân và Chu Vận. Thế nhưng vì ám ảnh Lý Tuân tài giỏi, nhiều lần vượt mặt mình nên Cao Kiến Hồng đã căm ghét và cố tình đẩy bạn thân vào con đường tù tội. Không chỉ vậy, anh ta còn lợi dụng lúc bạn thân vào tù mà chiếm đoạt công ty của bạn gây dựng. Có thể thấy, Cao Kiến Hồng muốn vượt mặt Lý Tuân nhưng lại không chọn cuộc chơi công bằng mà sử dụng thủ đoạn và mưu mô.

Cao Kiến Hồng là bạn thân đồng cam cộng khổ với Lý Tuân và Chu Vận nhưng cũng là kẻ phản bội đẩy Lý Tuân vào tù - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc được trích ra từ tập 23, chỉ với một chi tiết nhỏ cho thấy Cao Kiến Hồng dù có dùng mọi thủ đoạn thì vẫn mãi không vượt mặt được Lý Tuân. Cụ thể, khi lớp Tin học ứng dụng chụp ảnh kỷ yếu, thầy chủ nhiệm đã bảo Cao Kiến Hồng đứng dịch qua một bên để nhường chỗ trống đó cho Lý Tuân mặc cho lúc đó Lý Tuân đã ở trong tù. Sau đó, Cao Kiến Hồng tỏ rõ sắc mặt không hề vui và chợt nhận ra rằng dù Lý Tuân không còn ở lớp, anh vẫn mãi là thủ khoa trong lòng bạn bè và giáo viên. Lý Tuân không còn ở lớp nhưng vẫn mãi là thủ khoa trong lòng bạn bè và giáo viên, điều này đã khiến Cao Kiến Hồng không vui - Ảnh: Internet Có thể thấy sự cạnh tranh hơn thua có thể đem lại thành công nhưng nếu sử dụng thủ đoạn để đạt được sẽ biến con người thành kẻ có dã tâm, sẵn sàng phản bội người đã tin tưởng mình. Cao Kiến Hồng có thể tạm thắng Lý Tuân nhưng anh ta luôn thấy bất an về tội lỗi của mình. Chính vì thế, ở những tập tiếp theo, Lý Tuân sẽ tìm gặp lại Cao Kiến Hồng và giải quyết những ân oán năm xưa.

Lý Tuân sẽ tìm gặp lại Cao Kiến Hồng và giải quyết những ân oán năm xưa ở những tập tiếp theo - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận' Trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn phỏng vấn dành cho biên kịch của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Khi được hỏi đánh giá thế nào về diễn xuất của hai diễn viên chính trẻ tuổi, biên kịch đã bày tỏ sự hài lòng dành cho diễn xuất của cặp đôi.

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