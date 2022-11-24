Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý Tuân có màn đáp trả 'trà xanh' Từ Lê Na cực gắt vì bảo vệ Chu Vận khiến fan một phen hả hê

Sao quốc tế 24/11/2022 15:41

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc màn đáp trả ‘gắt cực đã’ của Lý Tuân dành cho 'trà xanh' Từ Lê Na vì Chu Vận khiến fan một phen hả hê.

Sau thời gian tạm ngưng khi kết thúc phần 1, mới đây, phần 2 của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức trở lại và lợi hại hơn xưa với sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Sau 3 năm tù tội, Lý Tuân chính thức ra tù và có màn trả thù Cao Kiến Hồng, người bạn thân đã đẩy anh vào tù và còn cướp công ty của anh. Bên cạnh màn tình cảm của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) thì những phân cảnh của nhân vật chính với các nhân vật khác cũng được khán giả quan tâm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý Tuân có màn đáp trả 'trà xanh' Từ Lê Na cực gắt vì bảo vệ Chu Vận khiến fan một phen hả hê - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian qua - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc màn đáp trả ‘gắt cực đã’ của Lý Tuân dành cho Từ Lê Na. Được biết, ở phần 1, Lý Tuân đã có màn trả thù Phương Chí Tĩnh vì Chu Vận nhưng lại khiến Từ Lê Na hiểu lầm Lý Tuân thích mình. Chính vì quá vui mừng mà cô đã chạy đến hôn má Lý Tuân khiến Chu Vận một phen ghen tuông và quyết định tỏ tình với anh chàng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý Tuân có màn đáp trả 'trà xanh' Từ Lê Na cực gắt vì bảo vệ Chu Vận khiến fan một phen hả hê - Ảnh 2
Từ Lê Na từng theo đuổi Lý Tuân khiến Chu Vận ghen tuông và quyết định tỏ tình với anh - Ảnh: Internet

Sang đến phần 2, Từ Lê Na đã trở thành vợ của kẻ phản bội Cao Kiến Hồng và sống trong giàu sang. Tuy nhiên, cô vẫn chưa quên được tình cảm năm xưa dành cho Lý Tuân nên khi nghe Phương Chí Tĩnh và Cao Kiến Hồng nhắc đến anh, cô đã tìm đến tận nhà gặp. Không những vậy, Lê Na còn có nhã ý cho Lý Tuân mượn nhà, mượn xe. Thế nhưng, Lý Tuân đã lạnh lùng đáp lại cho rằng Lê Na muốn bao nuôi mình khiến cô mỉa mai ‘Nếu ngày xưa anh bên cạnh tôi thì mọi chuyện đã tốt. Lý Tuân đã từng hối hận chưa?’ Tuy nhiên, Lý Tuân đã có màn đáp trả cực gắt ‘Cám ơn vì cô đã cất công tìm đến nơi tồi tàn này tìm gặp tôi. Tôi có một điều không hối hận là đã từ chối cô. Cô vĩnh viễn sẽ không bằng Chu Vận’.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý Tuân có màn đáp trả 'trà xanh' Từ Lê Na cực gắt vì bảo vệ Chu Vận khiến fan một phen hả hê - Ảnh 3
Màn đáp trả của Lý Tuân dành cho Từ Lê Na khiến dân tình thích thú - Ảnh: Internet

Mặc dù màn đối đáp giữa Lý Tuân và Từ Lê Na chỉ vỏn vẹn trong vài phút ngắn ngủi nhưng đã khiến khán giả được một phen hả hê. Từng lời của Lý Tuân nói dù ngắn gọn nhưng từng câu chữ như sát muối vào tim của vợ kẻ phản bội và cũng vì anh muốn bênh vực Chu Vận - người con gái mình yêu khi bị 'trà xanh' mỉa mai. Nhiều khán giả còn trêu đùa, Lý Tuân chỉ mới vào tù 3 năm nhưng trình xéo xắt vẫn không thuyên giảm mà còn lợi hại hơn xưa.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý Tuân có màn đáp trả 'trà xanh' Từ Lê Na cực gắt vì bảo vệ Chu Vận khiến fan một phen hả hê - Ảnh 4
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vẫn đang có diễn biến ngày càng hấp dẫn. Các khán giả vẫn trông ngóng từng ngày thời khắc Lý Tuân chính thức lật đổ kẻ phản bội để có được cái kết viên mãn với công chúa Chu Vận của mình.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có hai buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa trên các nền tảng nổi tiếng xứ Trung khiến cộng đồng fan không khỏi phấn khích.

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