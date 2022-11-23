Hà Dĩ Thâm của Bên Nhau Trọn Đời bất ngờ xuất hiện với vai trò cameo trong tập mới nhất của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính gây sốt cho khán giả trong thời gian gần đây. Bộ phim vừa kết thúc phần 1 với sự kiện Lý Tuân đi tù, Chu Vận bị trầm cảm, sau đó đi du học. Hiện tại, bộ phim đã trở lại phần 2 khi nam chính đã ra tù sau 3 năm và lên kế hoạch trả thù kẻ đã phản bội mình, nữ chính về nước và bắt đầu chuỗi ngày tháng ‘ngược tâm’ khi gặp lại nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức bước vào phần 2 - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một tình tiết được dân tình tinh mắt soi được hóa ra Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với Bên Nhau Trọn Đời có liên quan đến nhau. Cụ thể, ở tập 23, Chu Vận sau khi về nước đã có cuộc hẹn với những người bạn đại học là Phương Thư Miêu và Nhậm Địch. Cả 3 cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học và chia sẻ công việc hiện tại của bản thân. Theo đó, Phương Thư Miêu cho biết sau khi ra trường đã làm công việc trái ngành ở văn phòng luật. Cô còn tiết lộ ông chủ họ Hà của văn phòng luật rất đẹp trai nhưng tiếc là hoa đã có chủ. Ông chủ họ Hà kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận. Văn phòng luật này do 3 người bạn lập ra.