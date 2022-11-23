Mạng xã hội đã lan truyền khoảnh khắc Hà Dĩ Thâm của Bên Nhau Trọn Đời bất ngờ xuất hiện với vai trò cameo trong tập mới nhất của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2?
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai?
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính gây sốt cho khán giả trong thời gian gần đây. Bộ phim vừa kết thúc phần 1 với sự kiện Lý Tuân đi tù, Chu Vận bị trầm cảm, sau đó đi du học. Hiện tại, bộ phim đã trở lại phần 2 khi nam chính đã ra tù sau 3 năm và lên kế hoạch trả thù kẻ đã phản bội mình, nữ chính về nước và bắt đầu chuỗi ngày tháng ‘ngược tâm’ khi gặp lại nhau.
Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một tình tiết được dân tình tinh mắt soi được hóa ra Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với Bên Nhau Trọn Đời có liên quan đến nhau. Cụ thể, ở tập 23, Chu Vận sau khi về nước đã có cuộc hẹn với những người bạn đại học là Phương Thư Miêu và Nhậm Địch. Cả 3 cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học và chia sẻ công việc hiện tại của bản thân. Theo đó, Phương Thư Miêu cho biết sau khi ra trường đã làm công việc trái ngành ở văn phòng luật. Cô còn tiết lộ ông chủ họ Hà của văn phòng luật rất đẹp trai nhưng tiếc là hoa đã có chủ. Ông chủ họ Hà kết hôn với mối tình đầu, cũng là du học sinh về nước giống Chu Vận. Văn phòng luật này do 3 người bạn lập ra.
Ngay lập tức khán giả phát hiện nhân vật ông chủ họ Hà mà Phương Thư Miêu nhắc đến không ai khác chính là luật sư Hà Dĩ Thâm trong bộ phim ngôn tình đình đám một thời Bên Nhau Trọn Đời. Được biết, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều nằm trong vũ trụ phim ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt nên sự xuất hiện của chi tiết này khiến các fan hâm mộ không khỏi phấn khích.
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.
Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.