Dân tình 'dở khóc dở cười' với tạo hình giả gái của Trần Phi Vũ trong 'Hạo Y Hành'

Mới đây, một loạt ảnh của Hạo Y Hành bị cư dân mạng xứ Trung "đào lại", khi Trần Phi Vũ trong vai Mặc Nhiên xuất hiện với tạo hình giả gái. Trong ảnh, Trần Phi Vũ hoàn toàn lột xác khi khoác lên mình chiếc váy hồng nữ tính, mai tóc buông dài đầu cài trâm hoa. Chưa kể việc Trần Phi Vũ do không quen với tạo hình nữ giới nên liên tục chỉnh sửa váy áo trong chật vật khiến fan hâm mộ không thể nhịn cười. Sự đáng yêu của mỹ nam sinh năm 2000 càng làm dân tình tiếc nuối vì Hạo Y Hành mãi không thấy ngày lên sóng.

Trần Phi Vũ có nhiều tài năng, trong những năm gần đây, nam diễn viên đã thử sức với nhiều thể loại, chẳng hạn như phim truyền hình học đường, phim ngôn tình, phim cổ trang... Mặc dù còn rất trẻ, nhưng Trần Phi Vũ đã bước chân vào làng giải trí được 5 năm. Tuy nhiên, trước đó nam diễn viên trẻ vẫn không ghi được dấu ấn nổi bật, các vai diễn của Trần Phi Vũ đều mờ nhạt. Phải đến “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em”, tên tuổi của con trai đạo diễn Trần Khải Ca mới được biết đến nhiều hơn.

Hạo Y Hành là phim đề tài cổ trang, phiêu lưu, tình cảm, vốn có cốt truyện dựa theo tiểu thuyết đam mỹ ăn khách “Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn”. Nội dung chuyện xoay quanh hai nhân vật Sở Vãn Ninh (La Vân Hi đóng) và Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ đóng) trong thế giới tu chân, mỗi môn phái có địa bàn và thành trấn riêng. Trong thành trấn sẽ có phàm nhân làm việc và sinh sống, ngoài ra còn tồn tại trọng sinh bí thuật (sống lại lần nữa), cứu mệnh người chết, trùng sinh cùng tuyến thời gian, hoặc trùng sinh về quá khứ, như Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên.

Ngay từ khi khai máy, Hạo Y Hành do Trần Phi Vũ và La Vân Hi đóng chính đã được khán giả mong đợi rất nhiều. Không chỉ có nguyên tác cực nổi tiếng mà sự kết hợp của 2 trai đẹp Cbiz cũng giúp dự án này nằm trong top phim được mong đợi nhất. Đáng tiếc vì lệnh cấm phim chuyển thể từ đam mỹ vậy nên Hạo Y Hành mãi chẳng thể qua kiểm duyệt.

Tuy nhiên, gần đây, một blogger đã mạnh dạn lên bài cho biết Hạo Y Hành đã chính thức qua kiểm duyệt và sẽ được xếp lịch phát sóng thời gian tới. Hiện tại, phía đoàn làm phim và các diễn viên của Hạo Y Hành vẫn không có động thái nào liên quan đến dự án phim này cả.