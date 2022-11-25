Trần Phi Vũ gây 'chao đảo' khắp cõi mạng với loạt ảnh khoe thân hình săn chắc

Mới đây, Trần Phi Vũ đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân của mình những hình ảnh cực "bốc lửa", khoe trọn đường cong cơ bắp cực mê. Cụ thể, những bức ảnh trên được Trần Phi Vũ chụp tại phòng gym nơi anh tập luyện. Ngoài việc chăm chỉ đóng phim và hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn rất tích cực luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe cho bản thân cũng như mang đến những hình ảnh đẹp nhất tới người hâm mộ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước đó, Trần Phi Vũ từng chia sẻ một kỷ niệm khi mình phải ăn không ngừng, để tăng cân từ 74 ký lên 100 ký thích hợp với yêu cầu vai diễn của phim điện ảnh, quả thực rất có tâm với vai diễn và vô cùng kính nghiệp. Nhớ lại quãng thời gian đó, nam diễn viên chia sẻ bản thân mình khi đó thật sự rất béo, không dám soi gương nhìn mình. Vào thời điểm đó, Trần Phi Vũ không có gánh nặng thần tượng, cho nên cậu cứ ăn một cách không có kiểm soát và làm những gì mình thích.

Tuy nhiên, vào năm 2016, bởi vì bệnh bao tử, có vấn đề về dạ dày nên nguyên một ngày không ăn được cảm giác rất đói, để rồi từ đó Trần Phi Vũ bắt đầu khống chế được khả năng ăn uống, thế là quyết định giảm cân. Mỗi ngày dành thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng để tập luyện, kết quả gầy được đến như ngày hôm nay, cao 1m88 nặng chỉ 65 ký, cũng chỉ dùng thời gian giảm cân trong vòng nửa năm.

Với nhan sắc và vóc dáng hiện tại, Trần Phi Vũ được nhận xét là không hề kém cạnh các đàn anh, bậc tiền bối đi trước. Thậm chí, sao nam 10x còn được xem là một đối thủ nặng ký, có thể soán ngôi Dương Dương, Tiêu Chiến,... trong thời gian sắp tới.