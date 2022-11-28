Trần Phi Vũ ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật Lý Tuân?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) bùng nổ đã đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ và Chu Vận đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt, nhiều khán giả dành sự yêu thích của mình dành cho nhân vật Lý Tuân ở trong tiểu thuyết lẫn trong vai diễn của Trần Phi Vũ trên phim.

Nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ Lý Tuân vì sở hữu IQ và tài năng đỉnh cao - Ảnh: Internet

Được biết, Lý Tuân là một chàng thủ khoa IT lạnh lùng, ngoại hình cực phẩm, sở hữu IQ cao. Phần đông, khán giả đều u mê, ngưỡng mộ tài năng đỉnh cao của nhân vật. Về phần, nam chính Trần Phi Vũ anh lại dành sự mến mộ ở nhân vật Lý Tuân ở một điểm khác. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi điều gì ở Lý Tuân khiến Trần Phi Vũ khao khát có được. Anh liền hài hước trả lời bản thân ước ao không cần cực lực tập luyện mà vẫn có body săn chắc.