Trần Phi Vũ ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật Lý Tuân?

Không chỉ riêng khán giả, Trần Phi Vũ cũng ngưỡng mộ nhân vật Lý Tuân. Tuy nhiên, anh chàng lại ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật này.
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Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) bùng nổ đã đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ và Chu Vận đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt, nhiều khán giả dành sự yêu thích của mình dành cho nhân vật Lý Tuân ở trong tiểu thuyết lẫn trong vai diễn của Trần Phi Vũ trên phim.
Được biết, Lý Tuân là một chàng thủ khoa IT lạnh lùng, ngoại hình cực phẩm, sở hữu IQ cao. Phần đông, khán giả đều u mê, ngưỡng mộ tài năng đỉnh cao của nhân vật. Về phần, nam chính Trần Phi Vũ anh lại dành sự mến mộ ở nhân vật Lý Tuân ở một điểm khác. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi điều gì ở Lý Tuân khiến Trần Phi Vũ khao khát có được. Anh liền hài hước trả lời bản thân ước ao không cần cực lực tập luyện mà vẫn có body săn chắc.
Trong phim, nhân vật Lý Tuân dành phần lớn thời gian cho việc trườn dài trên ghế viết code mà không vận động gì. Thậm chí, nhân vật còn ăn rất nhiều nhưng vẫn giữ được body chuẩn. Còn bản thân Trần Phi Vũ phải bỏ công tập luyện rất nhiều mới có được body sáu múi, săn chắc như hiện tại.
Trước đó, trong một chương trình thực tế, nam thần từng chia sẻ bản thân từng ăn rất nhiều để tăng từ 74 lên 100kg để phù hợp với yêu cầu vai diễn. Khoảng thời gian đó như là ác mộng với Trần Phi Vũ, anh thậm chí không dám nhìn vào gương soi bản thân.
Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước chia sẻ của Trần Phi Vũ và cũng không quên dành lời khen ngợi cho sự vất vả tập luyện của anh chàng. Nhờ vậy mà khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn nhan sắc 'cực phẩm' như xé sách bước ra của 'Lý Tuân' Trần Phi Vũ.