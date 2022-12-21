TOP phim xứ Trung sở hữu lượng hot search nhiều nhất năm 2022: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi xuất sắc có thứ hạng cao

Mới đây, một số trang báo uy tín xứ Trung đã tổng hợp bình chọn ra 8 bộ phim Hoa ngữ có số lượng nhiệt sưu (hot search) nhiều nhất năm 2022 đã chính thức được công bố. Trong đó có nhiều bộ phim nổi tiếng gần đây như Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tinh Hán Xán Lạn, Mộng Hoa Lục,...

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi dù "sinh sau đẻ muộn", nhưng tổng số lần leo hot search lại nhiều hơn hẳn so với các dự án xuất hiện trước mình. Có thể thấy, bộ phim đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi và góp phần đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lên một tầm cao mới.