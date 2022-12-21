TOP phim xứ Trung sở hữu lượng hot search nhiều nhất năm 2022: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi xuất sắc có thứ hạng cao

Sao quốc tế 21/12/2022 16:55

Dưới đây là những phim xứ Trung có lượng hot search trong năm 2022.

Mới đây, một số trang báo uy tín xứ Trung đã tổng hợp bình chọn ra 8 bộ phim Hoa ngữ có số lượng nhiệt sưu (hot search) nhiều nhất năm 2022 đã chính thức được công bố. Trong đó có nhiều bộ phim nổi tiếng gần đây như Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tinh Hán Xán Lạn, Mộng Hoa Lục,... 

TOP phim xứ Trung sở hữu lượng hot search nhiều nhất năm 2022: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi xuất sắc có thứ hạng cao - Ảnh 1
Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi dù "sinh sau đẻ muộn", nhưng tổng số lần leo hot search lại nhiều hơn hẳn so với các dự án xuất hiện trước mình. Có thể thấy, bộ phim đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi và góp phần đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lên một tầm cao mới. 

TOP phim xứ Trung sở hữu lượng hot search nhiều nhất năm 2022: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi xuất sắc có thứ hạng cao - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kha khá netizen không phục kết quả này vì cho rằng đoàn làm phim và đặc biệt là Trần Phi Vũ dùng tiền thuê thủy quân, mua hotsearch nên mới được như vậy và việc phim đứng nhất khiến nhiều netizen cảm thấy không phục. 

TOP phim xứ Trung sở hữu lượng hot search nhiều nhất năm 2022: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi xuất sắc có thứ hạng cao - Ảnh 3
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Thương Lan Quyết với sự tham gia diễn xuất của Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ cùng Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lần lượt xếp hạng 2 và 3. Cả 2 dự án đều đạt được thành công đáng kể, dù ban đầu sở hữu dàn diễn viên trẻ tuổi và thực sự không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trước đó nhưng cuối cùng cả 2 bộ phim vẫn thu về thành công vượt ngoài mong đợi. 

TOP phim xứ Trung sở hữu lượng hot search nhiều nhất năm 2022: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi xuất sắc có thứ hạng cao - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Mộng Hoa Lục cũng là "khách mời" quen thuộc của top tìm kiếm nóng xuyên suốt thời gian ra mắt, phim còn được đánh giá là tác phẩm "bạo" năm 2022. Thế nhưng, nhìn vào số liệu được thống kê trong bảng, mỗi một tập Mộng Hoa Lục lên sóng chỉ có 79 cái hot search, tổng nhiệt sưu là 3174, xếp hạng cuối cùng. 

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao Châu Á sao Hoa ngữ

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