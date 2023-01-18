TOP những sao nam lưu lượng có sức ảnh hưởng nhất năm 2022: Tiêu Chiến và Trần Phi Vũ bất ngờ out top 1

Vượt qua hàng loạt sao lớn như Tiêu Chiến, Trần Phi Vũ,..Thành Nghị xuất sắc dành top 1 sao nam có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2022.

Mới đây tại đêm hội Phí Điểm Baidu diễn ra vào ngày 16/1 vừa qua, bằng sự chăm chỉ và hoạt động nghệ thuật tích cực, Thành Nghị đã xuất sắc giành được giải thưởng Nam diễn viên có sức ảnh hưởng của năm.

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Đồng thời, dự án cổ trang Trầm Vụn Hương Phai do anh và Dương Tử đóng chính cũng lọt vào top 10 bộ phim của năm được nhiều người hâm mộ yêu thích nhất.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, ngoài Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị còn có một tác phẩm hiện đại lên sóng nữa, đó là Ranh Giới, thuộc thể loại chính kịch, luật pháp, tâm lý. Mặc dù không có được thành công như Trầm Vụn Hương Phai nhưng nhìn chung đây cũng là một dự án mà người hâm mộ cho rằng mỹ nam họ Thành đã và đang dần hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình.

Thành Nghị đang có sự tiến bộ trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Thành Nghị là một nam diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc tốt nghiệp tại Học viện Hý kịch Trung ương khoa diễn xuất năm 2012. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Lâm Kinh Vũ trong bộ phim Thanh Vân Chí và vai nam chính Vũ Tư Phượng trong bộ phim Lưu Ly.

Cũng trong đêm hội Phí Điểm Baidu, nhiều ngôi sao nổi bật khác của làng giải trí Hoa ngữ cũng có cúp mang về như Dương Mịch - giải Nghệ nhân điểm sôi Baidu của năm, Triệu Kim Mạch - giải Nữ diễn viên đột phá của năm, Vương Hạc Đệ - giải Nam diễn viên nhân khí điểm sôi (tạm hiểu là độ hot) Baidu của năm, Dương Tử - giải Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm,...

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