Trường Phong Phá Lãng: Fan phát sốt trước thông tin Vương Nhất Bác sắp sửa hợp tác với 'người tình cũ' của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 14/01/2023 20:15

Dự án Trường Phong Phá Lãng nhiều khả năng sẽ trình làng cặp đôi chính của phim là Lý Thấm và Vương Nhất Bác.

Sau một thời gian tập trung vào những dự án điện ảnh, vừa qua, Vương Nhất Bác đã quyết định quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim chính kịch, đề tài điệp chiến Trường Phong Phá LãngTheo đó một số nguồn tin xứ Trung cho biết đối tác của anh chàng sẽ là nữ diễn viên Lý Thấm

Trường Phong Phá Lãng: Fan phát sốt trước thông tin Vương Nhất Bác sắp sửa hợp tác với 'người tình cũ' của Tiêu Chiến - Ảnh 1
Lý Thấm và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Còn nhờ thời điểm trước khi Trường Phong Phá Lãng khai máy, fans Lý Thấm từng ra sức phản đối nữ diễn viên nhận vai diễn này. Nguyên nhân là bởi, nhân vật trong phim do Lý Thấm đảm nhận chỉ là phiên 2, đất diễn ít hơn hẳn Vương Nhất Bác ở vị trí nhất phiên.

Chưa hết một số bộ phận fan của cô nàng còn cho rằng nếu không bàn về độ nổi tiếng cũng như fan, rõ ràng thực lực diễn xuất của Lý Thấm vẫn hơn hẳn so với Vương Nhất Bác. Chính vì vậy nếu nhà sản xuất để nam diễn viên giữ vị trí nhất phiên là quá thiên vị và không công bằng với mỹ nhân họ Lý.

Trường Phong Phá Lãng: Fan phát sốt trước thông tin Vương Nhất Bác sắp sửa hợp tác với 'người tình cũ' của Tiêu Chiến - Ảnh 2
Bức ảnh được cho là Lý Thấm và Vương Nhất Bác ở cùng với đoàn làm phim - Ảnh: Internet

Dù fans vô cùng không hài lòng với dự án này, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, thì Lý Thấm có vẻ đã quyết định đi ngược lại với đám đông. Bởi cách đây không lâu, paparazzi đã chụp được cảnh nữ diễn viên họ Lý xuất hiện cùng một nơi với đoàn làm phim Trường Phong Phá Lãng. 

Được biết, Trường Phong Phá Lãng đã khai máy vào đầu tháng 1/2023, nhưng cho tới bây giờ, đoàn phim vẫn chưa công bố đội hình diễn viên chính thức. Vì thế cho nên việc Lý Thấm có tham gia hay không vẫn còn là một ẩn số. 

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lý Thấm Trường Phong Phá Lãng sao Châu Á sao Hoa ngữ

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