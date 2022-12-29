Fan hâm mộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ xảy ra xung đột, tất cả chỉ vì điều này?

Sao quốc tế 29/12/2022 19:47

Lý do khiến fan hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xảy ra bất hòa không khỏi làm nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Tiêu ChiếnVương Nhất Bác vốn là 2 đỉnh lưu nổi lên từ sau Trần Tình Lệnh. Cặp đôi này cũng thường xuyên được dân tình đẩy thuyền đến với nhau, tuy nhiên không phải lúc nào các fan của 2 anh chàng này cũng tỏ ra hòa thuận. Đặc biệt là trong sự việc gần đây nhất khi fan của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã xảy ra xung đột. 

Fan hâm mộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ xảy ra xung đột, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Cụ thể, hai nam nghệ sĩ chụp ảnh quảng bá cho hãng mỹ phẩm đại diện. Tuy chụp cho hai nhãn hàng khác nhau nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô tình chụp chung một studio. 

Trong khi fans couple tỏ ra khá thích thú nhiệt tình “đẩy thuyền” cho thần tượng thì một số khác lại tranh cãi gay gắt xem hình của nam diễn viên nào đẹp hơn, ai nhìn thu hút hơn,....cũng chính vì điều này mà fan của cả 2 sao nam bình luận cực kỳ gay gắt để bảo vệ quan điểm của mình. 

Fan hâm mộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ xảy ra xung đột, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 2
Bức ảnh khiến fan đôi bên tranh cãi - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có mối quan hệ khá tốt. Cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện. Có lẽ người hâm mộ cũng không nên làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cũng như mối quan hệ của chính các diễn viên. 

Fan hâm mộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ xảy ra xung đột, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 3
Cả 2 đều có mối quan hệ khá tốt với nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, cả hai còn cùng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Trong đó Tiêu Chiến xuất sắc xếp hạng thứ 19 còn Vương Nhất Bác đúng vị trí 84. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác sao Châu Á sao Hoa ngữ Drama Cbiz

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