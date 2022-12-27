Sau bao chờ đợi cuối cùng Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến cũng chính thức 'ra lò nóng hổi' dành cho fan

Sao quốc tế 27/12/2022 11:32

Thông tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến chính thức ra mắt nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung Quốc.

Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy với sự góp mặt của Tiêu Chiến đã có giấy phép lên sóng với 40 tập. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trong khi Tiêu Chiến nhận tin vui cuối năm thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến fan lo lắng vì các tác phẩm của cô nàng vẫn chưa thể ra mắt vì một số lý do khác nhau. 

Sau bao chờ đợi cuối cùng Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến cũng chính thức 'ra lò nóng hổi' dành cho fan - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Cụ thể, dự án An Lạc Truyện của Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa qua được xét duyệt. Trước kia bộ phim có kế hoạch chiếu trong quý 4, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy tin tức gì. Trong khi đó, dự án Công Tố Viên Tinh Anh của Nhiệt Ba cũng chưa qua được xét duyệt.

Sau bao chờ đợi cuối cùng Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến cũng chính thức 'ra lò nóng hổi' dành cho fan - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Vùng Biển Trong Mơ Ấy là lần hợp tác thứ 5 của Tiêu Chiến và Lý Thấm. Trước đó, trong phần phim trailer netizen bộ phim đã khiến cho netizen tỏ ra cực kỳ phấn khích khi cặp đôi chính tạo ra cảm giác như là một đôi đang yêu nhau thật và thực sự có trông mong vào màn thể hiện của 2 người trong phim. 

Bộ phim kể về một nhóm những thanh niên Bắc Kinh những năm 1970 tràn đầy nhiệt huyết đấu tranh và theo đuổi ước mơ của mình. Đây là bộ phim hiếm hoi đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Tiêu Chiến. 

Sau bao chờ đợi cuối cùng Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến cũng chính thức 'ra lò nóng hổi' dành cho fan - Ảnh 3
Bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem một trải nghiệm hoàn toàn mới - Ảnh: Internet

Được biết, “tình mới” của Tiêu Chiến từng được đánh giá cao về tiềm năng diễn xuất. Thậm chí, có người cho rằng tài năng và nhan sắc của mỹ nhân Tân Hồng Lâu Mộng không thua gì tình tin đồn của Tiêu Chiến - Dương Tử. Theo đó, họ hoàn toàn tin tưởng cặp đôi sẽ làm nên một dự án thành công cũng như nhận được nhiều thành tích ấn tượng.

Tựu chung lại việc Vùng Biển Trong Mơ Ấy được cấp giấy phép lên sóng là một thông tin không thể nào vui hơn dành cho những người hâm mộ Tiêu Chiến nói riêng và người yêu thích phim ảnh Cbiz nói chung. 

Từ khóa:   Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Lý Thấm Vùng Biển Trong Mơ Ấy sao Châu Á sao Hoa ngữ

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