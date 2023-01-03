Vương Nhất Bác vừa ra quyết định làm điều này để giảm sự xui xẻo trong năm mới.

Cách đây ít ngày, trong Gala Giao thừa của đài Đông Phương, Vương Nhất Bác đã đi chân trần để thể hiện tiết mục múa đương đại. Vốn nổi tiếng với khả năng nhảy Hiphop thế nên sự xuất hiện của anh chàng trên sân khấu không khỏi khiến cho netizen cảm thấy phát sốt.

Vương Nhất Bác bị thương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên không lâu sau đó, người hâm mộ phát hiện sân khấu có đinh và Vương Nhất Bác đã giẫm phải. Nhìn nam diễn viên bị thương không ít người cảm thấy lo lắng và nể phục sự chuyên nghiệp của anh khi vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục của mình một cách xuất sắc.

Có lẽ đầu năm gặp vận xui nên mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho biết bộ phim Trường phong phá sóng do Vương Nhất Bác đóng chính đã đổi tên thành Quang minh chi lộ (con đường ánh sáng).

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mặc dù lên tiếng xác nhận về việc đổi tên dự án, tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng có lẽ đây là cách giải hạn hữu mà nhà sản xuất lẫn Vương Nhất Bác muốn làm ngay lúc này, đây được coi là động thái để cầu may mắn trong năm mới của anh chàng.

Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn Quốc - Trung Quốc UNIQ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc. Đặc biệt, sau thành công của phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố.

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