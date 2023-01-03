Hậu sự cố giẫm đinh, Vương Nhất Bác quyết làm điều này để giảm xui xẻo

Sao quốc tế 03/01/2023 15:23

Vương Nhất Bác vừa ra quyết định làm điều này để giảm sự xui xẻo trong năm mới.

Cách đây ít ngày, trong Gala Giao thừa của đài Đông Phương, Vương Nhất Bác đã đi chân trần để thể hiện tiết mục múa đương đại. Vốn nổi tiếng với khả năng nhảy Hiphop thế nên sự xuất hiện của anh chàng trên sân khấu không khỏi khiến cho netizen cảm thấy phát sốt. 

Hậu sự cố giẫm đinh, Vương Nhất Bác quyết làm điều này để giảm xui xẻo - Ảnh 1
Vương Nhất Bác bị thương - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên không lâu sau đó, người hâm mộ phát hiện sân khấu có đinh và Vương Nhất Bác đã giẫm phải. Nhìn nam diễn viên bị thương không ít người cảm thấy lo lắng và nể phục sự chuyên nghiệp của anh khi vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục của mình một cách xuất sắc. 

Có lẽ đầu năm gặp vận xui nên mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho biết bộ phim Trường phong phá sóng do Vương Nhất Bác đóng chính đã đổi tên thành Quang minh chi lộ (con đường ánh sáng). 

Hậu sự cố giẫm đinh, Vương Nhất Bác quyết làm điều này để giảm xui xẻo - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mặc dù lên tiếng xác nhận về việc đổi tên dự án, tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng có lẽ đây là cách giải hạn hữu mà nhà sản xuất lẫn Vương Nhất Bác muốn làm ngay lúc này, đây được coi là động thái để cầu may mắn trong năm mới của anh chàng. 

Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn Quốc - Trung Quốc UNIQ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc. Đặc biệt, sau thành công của phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố.

 

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác bị thương Trần Tình Lệnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Top 3 sao nam thuộc lứa 95 có Douban cao nhất: Bất ngờ với vị trí dẫn đầu, Vương Nhất Bác tụt hạng

Top 3 sao nam thuộc lứa 95 có Douban cao nhất: Bất ngờ với vị trí dẫn đầu, Vương Nhất Bác tụt hạng

Fan hâm mộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ xảy ra xung đột, tất cả chỉ vì điều này?

Fan hâm mộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất ngờ xảy ra xung đột, tất cả chỉ vì điều này?

Tranh cãi về 'Tứ đại đỉnh lưu 2022': Liệu Vương Hạc Đệ - Ngô Lỗi có đủ tầm để đứng ngang hàng với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác?

Tranh cãi về 'Tứ đại đỉnh lưu 2022': Liệu Vương Hạc Đệ - Ngô Lỗi có đủ tầm để đứng ngang hàng với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác?

BXH độ phủ sóng của các sao nam hàng đầu Cbiz: Vương Nhất Bác đẹp bẹp mọi đối thủ, Tiêu Chiến bị bỏ xa

BXH độ phủ sóng của các sao nam hàng đầu Cbiz: Vương Nhất Bác đẹp bẹp mọi đối thủ, Tiêu Chiến bị bỏ xa

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Hậu tin đồn công khai tình cảm với Dương Tử, Tiêu Chiến bị fan soi ra chi tiết mang đồ đôi với Vương Nhất Bác

Hậu tin đồn công khai tình cảm với Dương Tử, Tiêu Chiến bị fan soi ra chi tiết mang đồ đôi với Vương Nhất Bác

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng