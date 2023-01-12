Copy kiểu tóc xoăn giống Vương Nhất Bác, tình mới của Dương Mịch nhận lấy cái kết ê chề từ netizen

Sao quốc tế 12/01/2023 11:34

Tình mới của Dương Mịch bất ngờ bị chê bài vì diện mạo mới này.

Không giống như nhiều sao nam hiện nay tại làng giải trí Hoa ngữ, Cung Tuấn trong ấn tượng của khán giả là người khá an toàn trong việc xây dựng hình tượng, anh chàng luôn xuất hiện với diện mạo chỉnh chu và đẹp trai khiến fan vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, điều này khiến fan của anh chàng đôi khi cảm thấy hơi nhàm chán và lo sợ nam diễn viên này sẽ bị tuột lại so với các sao nam Hoa ngữ khác. 

Copy kiểu tóc xoăn giống Vương Nhất Bác, tình mới của Dương Mịch nhận lấy cái kết ê chề từ netizen - Ảnh 1
Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Như một cách để khiến fan hài lòng, mới đây Cung Tuấn đã bất ngờ cho ra mắt bộ hình mới khiến fan phải chú ý đến mình. Cụ thể anh chàng đã thay đổi kiểu tóc xoăn khá độc lạ nhưng cái kết nhận về lại khá trái chiều. 

Copy kiểu tóc xoăn giống Vương Nhất Bác, tình mới của Dương Mịch nhận lấy cái kết ê chề từ netizen - Ảnh 2
Mái tóc xoăn bị chê bai của Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Ngay sau bộ hình được ra mắt có nhiều người cảm thấy thích thú, không tiếc dành cho anh lời khen ngợi, song, cũng có một bộ phận không nhỏ netizen thì lại... chê ra mặt, đồng thời cho rằng nam diễn viên đã bị nhà làm tóc tư vấn sai lầm. 

Copy kiểu tóc xoăn giống Vương Nhất Bác, tình mới của Dương Mịch nhận lấy cái kết ê chề từ netizen - Ảnh 3
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trước đó cũng đã có một sao nam Hoa ngữ được khen ngợi hết lời đó chính là Vương Nhất Bác, cụ thể nam chính Trần Tình Lệnh được netizen khen ngợi mang tới cho người đối diện cảm giác khác hoàn toàn, đậm chất nghệ sĩ và cực ngầu, đúng nghĩa idol hàng đầu Cbiz. 

Có thể bạn đã biết, cả Vương Nhất Bác và Cung Tuấn đều là nhờ một đam cải mà nổi lên, được xếp vào hàng sao có lưu lượng khủng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dường như sức nóng của ngôi sao họ Vương vẫn cao hơn một bậc so với Cung Tuấn. 

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Cung Tuấn Dương Mịch sao Châu Á sao Hoa ngữ

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