TOP 3 sao nam được netizen quốc tế bầu chọn điển trai nhất Cbiz: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Nhất Bác một cách thuyết phục

Dưới là 3 sao nam Hoa ngữ được netizen quốc tế bầu chọn điển trai nhất Cbiz.

Mới đây theo một số trang báo uy tin Trung Quốc cho biết đã bình chọn ra top 3 sao nam Hoa ngữ điển trai nhất do netizen quốc tế bình chọn. Không ngoài dự đoán, bảng xếp hạng toàn những cái tên khá quen thuộc.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến giữ vững ngôi đầu bảng vì số lượng người hâm mộ hùng hậu. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận nhan sắc của mỹ nam này cũng không thuộc hàng tầm thường khi tường đường nét trên khuôn mặt của anh chàng luôn khiến cho người khác khó có thể rời mắt.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Đứng ở vị trí thứ 2 là Vương Nhất Bác. Không chỉ có chiều cao nổi trội, nam diễn viên còn sở hữu ngũ quan hài hòa và nét đẹp nam tính rất đặc biệt. Do từng là thực tập sinh ở Hàn Quốc nên Vương Nhất Bác có khả năng hát và nhảy tốt cũng chính vì vậy mà thần thái của nam diễn viên luôn cực kỳ thu hút so với người khác.

Dương Dương, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Hứa Khải,... cũng có tên trong danh sách. Đây đều là những top sao có sản phẩm nghệ thuật nổi bật trong năm nay.

Riêng Vương Hạc Đệ đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sau Thương Lan Quyết. Từ một diễn viên ít tên tuổi, Vương Hạc Đệ một bước thành sao, trở thành gương mặt được nhiều đoàn phim và nhãn hàng săn đón. Dự đoán nam diễn viên sẽ sớm vươn tới vị trí đỉnh lưu như Tiêu Chiến nếu giữ vững phong độ này.

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