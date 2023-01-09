Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn

Sao quốc tế 09/01/2023 12:20

Dưới đây là những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên weibo.

Danh sách những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất Weibo 2022 vừa qua đã chính thức được công bố. Không có gì ngạc nhiên khi những cái tên quen thuộc đều lần lượt góp mặt như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến,....

Về phần các nam minh tinh, nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo 2022 gọi tên Vương Nhất Bác. Đáng nói, không chỉ riêng năm 2022, đây được coi là lần thứ 3 liên tiếp sao nam họ Vương có vinh dự nhận được vinh dự này.

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Lý giải cho việc này, không ít người tin rằng lý do nằm ở chỗ Vương Nhất Bác trong vài năm trở lại đây là một sao nam thành công trong mọi lĩnh vực mình tham gia. Không chỉ tài giỏi, mỹ nam này còn ghi điểm với nhan sắc đẹp trai ngời ngợi. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

2022 cũng là một năm thăng hạng của Vương Hạc Đệ sau khi cho ra mắt siêu phẩm Thương Lan Quyết. Chẳng thế mà anh lại dễ dàng qua mặt được nhiều tên tuổi lớn khác như Tiêu Chiến, Bạch Kính Đình, Châu Thâm,... để đứng vững vàng ở ngôi "á quân", chỉ thua một mình Vương Nhất Bác. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong khi đó, bên phía sao nữ, vị trí đầu bảng do Dương Mịch độc chiếm. Trong năm 2022 vừa qua, mỹ nhân 8x hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi và tích cực, tuy nhiên riêng về phần diễn xuất cô nàng đang phải hứng chịu không ít lời chỉ trích tại các dự án mới của mình. 

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo sau Dương Mịch, từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 6 lần lượt gọi tên Ngu Thư Hân, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và cuối cùng là Triệu Lộ Tư. 

Đáng nói, nếu như năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ minh tinh được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, thì sang tới năm 2022, "Mỹ nhân Tân Cương" lại chỉ xếp hạng 5. Có lẽ nguyên nhân một phần là do cô dành thời gian để nghỉ ngơi quá nhiều, ít xuất hiện trước truyền thông.

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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